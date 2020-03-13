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Поєдинок Польща – Україна буде скасований

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Поєдинок збірної України з футболу буде скасовано / 24 канал

Товариський матч між Польщею та Україною, швидше за все, буде скасовано. Гра повинна відбутися 31 березня у польському Хожуві.

Президент Федерації футболу Польщі Збігнєв Бонек підтвердив можливе скасування товариського матчу збірних України і Польщі через коронавірус.

Це важливо Розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи офіційно призупинений через коронавірус

"Можливо, товариський матч буде скасований, але рішення поки немає", – сказав Бонек в коментарі Onet, інформує Przeglad Sportowy.

Зустріч, яка запланована на 31 березня, відбудеться без глядачів. Про це раніше офіційно повідомили дві сторони.

Також без глядачів повинен відбутися спаринг, в якому Україна на виїзді зіграє проти Франції. Гра запланована на 27 березня.

Під загрозою і проведення чемпіонату Європи з футболу, який запланований на червень-липень 2020 року. УЄФА 17 березня проведе екстрене засідання, на якому буде вирішена доля турніру.

До теми Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Коронавірус і футбол

  • Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи призупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії та Франції.
  • У Німеччині вирішили провести наступні тури без глядачів. Таке ж рішення прийняв чемпіонат України з футболу.
  • Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.
  • 12 березня італійська "Сампдорія" повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом.
  • Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.
  • Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.
  • У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Збірна України з футболу
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