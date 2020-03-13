Поєдинок Польща – Україна буде скасований

Товариський матч між Польщею та Україною, швидше за все, буде скасовано. Гра повинна відбутися 31 березня у польському Хожуві.

Президент Федерації футболу Польщі Збігнєв Бонек підтвердив можливе скасування товариського матчу збірних України і Польщі через коронавірус.

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"Можливо, товариський матч буде скасований, але рішення поки немає", – сказав Бонек в коментарі Onet, інформує Przeglad Sportowy.

Зустріч, яка запланована на 31 березня, відбудеться без глядачів. Про це раніше офіційно повідомили дві сторони.

Також без глядачів повинен відбутися спаринг, в якому Україна на виїзді зіграє проти Франції. Гра запланована на 27 березня.

Під загрозою і проведення чемпіонату Європи з футболу, який запланований на червень-липень 2020 року. УЄФА 17 березня проведе екстрене засідання, на якому буде вирішена доля турніру.

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Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи призупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії та Франції.

У Німеччині вирішили провести наступні тури без глядачів. Таке ж рішення прийняв чемпіонат України з футболу.

Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.

12 березня італійська "Сампдорія" повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом.

Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.

Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.

У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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