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Поїхав би грати у Росію, можна назад було б не повертатись – гравець "Руху"

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Юрій Романюк / ФК "Рух"

Захисник "Руху" Юрій Романюк розповів чому відмовився виступати за клуб з Першої ліги Росії. Він вважає, що це було неправильне рішення.

Захисник "Руху" Юрій Романюк розповів, як би відреагував на пропозицію з Росії.

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Футболіст відповів, що його запрошували у клуб Першої ліги Росії. Але він не поїхав, беручи до уваги, яка зараз ситуація на Сході України, скільки там людей гинуть.

Їхати грати в Росію – це проявити неповагу. Якби поїхав туди, то вже можна було б не повертатися назад, – сказав футболіст.

Юрій Романюк вважає, що якби він поїхав грати у російський чемпіонат, після цього його тато б не говорив із ним.

Додамо, що захисник Юрій Романюк перейшов у львівський "Рух" із "Дніпро-1" за який 15 ігор (2 матчі в чемпіонаті U-21, 5 в Прем'єр-лізі і 8 в першості Першої ліги).

  • Вихованець ДЮСШ луцької "Волині". 
  • 2014 року дебютував у юнацькій (U-19) команді "хрестоносців" у поєдинку зі стрийською "Скалою". За молодіжну (U-21) команду дебютував у лютому 2015 року в матчі проти "Дніпра".
  • 20 березня 2016 року дебютував у Прем'єр-лізі у виїзній грі проти донецького "Олімпіка".
  • У 2018 році підписав контракт з одеським "Чорноморцем".  У грудні 2018 року ЗМІ повідомили, що гравець залишає одеську команду.
  • У 2019 році перейшов у "Дніпро-1".

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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