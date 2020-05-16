Пожежа на стадіоні: "Дніпро-1" вирішив спалити траву на домашній арені – фото

Клуб УПЛ "Дніпро-1" опублікував фотоколаж з палаючим газоном домашнього стадіону "Арена Дніпро".

У соцмережах клуб закликав боротися з підпалами сухостою, підтримавши акцію, яку ініціювало київське "Динамо".

Читайте також Суркіс хоче повернути у "Динамо" останнього успішного тренера – джерело

Вирішили спалити траву на "Дніпро-Арена"! Згадали про стару традицію випалювати траву на полях і вирішили зробити те саме на домашньому "Дніпро-Арена". Кажуть, ніби то приносить щастя і саме поле родитиме краще. Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! Ніякий сухостій ми палити не плануємо, і на зображенні, звісно, фотошоп. У такий спосіб хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні,

– йдеться у повідомленні клубу.

Київське "Динамо" влаштувало віртуальний "підпал" газону на домашньому стадіоні в якості акції, яка має нагадати людям про проблеми лісових пожеж в Україні. Акцію також підтрималаи "Ворскла" та "Олександрія".

З початку року пожежі знищили в Україні понад 17 тисяч гектарів лісової місцевості. Верховна Рада прийняла законопроєкт, посиливши штрафи за багаття в лісах України.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24