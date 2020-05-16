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Пожежа на стадіоні: "Дніпро-1" вирішив спалити траву на домашній арені – фото

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"Дніпро-Арена"
"Дніпро-Арена" / Вікіпедія

Клуб УПЛ "Дніпро-1" опублікував фотоколаж з палаючим газоном домашнього стадіону "Арена Дніпро".

У соцмережах клуб закликав боротися з підпалами сухостою, підтримавши акцію, яку ініціювало київське "Динамо".

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Вирішили спалити траву на "Дніпро-Арена"! Згадали про стару традицію випалювати траву на полях і вирішили зробити те саме на домашньому "Дніпро-Арена". Кажуть, ніби то приносить щастя і саме поле родитиме краще. Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! Ніякий сухостій ми палити не плануємо, і на зображенні, звісно, фотошоп. У такий спосіб хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні,
– йдеться у повідомленні клубу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вирішили спалити траву на "Дніпро-Арена"! Згадали про стару традицію випалювати траву на полях і вирішили зробити те саме на домашньому "Дніпро-Арена". Кажуть, ніби то приносить щастя і саме поле родитиме краще. Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! Ніякий сухостій ми палити не плануємо, і на зображенні, звісно, фотошоп. У такий спосіб хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося більше 12 тисяч пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин і знищуються кілометри площин. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть спричиняти легеневі захворювання, яких усьому світу зараз і так вистачає. ⠀ Ми закликаємо українців відмовитися від випалювання сухостою і повідомляти в поліцію про випадки підпалів!

Публикация от SC Dnipro-1 (@scdnipro1)

Київське "Динамо" влаштувало віртуальний "підпал" газону на домашньому стадіоні в якості акції, яка має нагадати людям про проблеми лісових пожеж в Україні. Акцію також підтрималаи "Ворскла" та "Олександрія".

З початку року пожежі знищили в Україні понад 17 тисяч гектарів лісової місцевості. Верховна Рада прийняла законопроєкт, посиливши штрафи за багаття в лісах України.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Пожежа Динамо ФК Дніпро-1 Футбол
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