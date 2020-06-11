Позитивні допінг-проби росіян приховували заради грошей: зізнання глави легкоатлетів
Колишній глава Міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ) Ламін Діак зізнався, що організація приховувала відомості про позитивні допінг-пробах російських спортсменів.
Про це Ламін Діак заявив під час судового слухання, повідомляє британське видання The Times.
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Діак зазначив, що приховав 23 допінгових інциденту з росіянами напередодні Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні і московського чемпіонату світу-2013.
"Фінансове благополуччя IAAF необхідно було зберегти, тому я пішов на компроміс", – зізнався 86-річний сенегалець.
Колишній глава IAAF зазначив, що росіян не покарали в цілях збереження іміджу Росії перед чемпіонатом світу з легкої атлетики 2013 року в Москві. Він зазначив, що скандал також позначився б на спонсорських контрактах.
Ламін Діак: що відомо
Діак з 2009-го по 2015 рік очолював IAAF, яка була перейменована в World Athletics у 2019 році. З листопада 2015 року 86-річний сенегалець знаходиться під вартою. Діака звинувачують у відмиванні грошей, корупції та здирництві за час роботи президентом федерації.
Також перед судом постане і син Діака Папа Массата Діак, який підозрюється в корупції і відмиванні грошей, пов'язаними з Олімпійськими іграми 2016-го і 2020 років.
Допінг-скандал у Росії
- у вересні виконком WADA ініціював розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародного кодексу у зв'язку з виявленими змінами в базі даних московської лабораторії, яка містить дані перевірки російських спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.
- 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу. Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії. Саму Московську антидопінгову лабораторію позбавили ліцензії.
- Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.
- У РУСАДА був 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони ним скористалися.