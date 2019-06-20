Прапороносцем України на церемонії відкриття II Європейських ігор стане унікальний рекордсмен

Почесну місію нести український прапор на урочистій церемонії відкриття II Європейських ігор-2019 довірено найдосвідченішому спортсмену збірної Миколі Мільчеву.

Микола Мільчев – олімпійський чемпіон Ігор в Сіднеї-2000, володар унікального олімпійського рекорду (завоював звання олімпійського чемпіона зі стендової стрільби на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї, набравши 150 очок із 150 можливих). Також він триразовий рекордсмен світу та володар дев'яти нагород Кубка світу зі стендової стрільби.

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"Дійсно, дуже радий знову бути у складі збірної країни. Вдвічі приємніше, що мені довірили виконати таку відповідальну місію – нести прапор України на церемонії відкриття мультиспортивного форуму. Щиро вдячний за цю довіру! Зичу усім нашим спортсменам успіхів та вдалого виступу у Мінську-2019", – сказав Микола Мільчев.

Варто зазначити, що Микола Мільчев поєднує спортивну кар'єру з тренерською діяльністю, а також очолює відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

Нагадаємо, що II Європейські ігри відбудуться з 21 по 30 червня у Мінську. У них візьмуть участь 198 спортсменів з України.