Працівник клубу Першої побив арбітра – йому загрожує суворе покарання: фото

Поєдинок 20-го туру Першої ліги України між "Прикарпаттям" та "Миколаєвом", який відбувся ще 27 березня в Івано-Франківську, закінчився скандалом.

За інформацією видання Sport Arena, після гри співробітник івано-франківського клубу вдарив по обличчю головного арбітра зустрічі Ігоря Бича.

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Видання повідомляє, що удар був такої сили, що у рефері пішла кров. На місце події викликали поліцію. Крім того, інцидент у своєму рапорті описав і делегат матчу.

За інформацією видання Sport Arena, співробітником "Прикарпаття" був адміністратор клубу Олександр Бурлака. На сайті команди пише, що він офіцер безпеки клубу.



Олександр Бурлака

Спочатку рапорт делегата вивчили в Комітеті арбітрів, після чого справу було передано в Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, який своє рішення винесе вже в четвер. Якщо всі факти підтвердяться, порушнику загрожує відлучення від футболу як мінімум на декілька років.

Наразі у клубі не коментували ймовірний інцидент.

У всіх трьох весняних матчах у ворота" Прикарпаття" призначалися пенальті, а футболісти команди сумарно отримали за три зустрічі 20 жовтих і 3 червоні картки. На сьогодні івано-франківський клуб займає 10-е місце в турнірній таблиці Першої ліги.

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