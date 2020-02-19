Правила офсайду у футболі знову змінять: яких нововведень очікувати

В останній день зими, 29 лютого, ФІФА планує переглянути спірне правило офсайду. Зміни запропонував колишній тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Верген.

Якщо нові правила ухвалять, то гравець не потраплятиме в офсайд, якщо будь-яка частина його тіла, якою він може забити гол, перебуватиме на лінії захисника, розповів Венгер, який нині обіймає посаду керівника відділу ФІФА з глобального розвитку футболу.

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Це правило застосовуватиметься навіть тоді, коли всі інші частини тіла нападника будуть попереду захисника. Це вирішить проблеми і все владнає,

– запевняє функціонер.

За словами Арсена Венгера після таких нововведень суддям не доведеться ухвалювати спірних рішень через лічені міліметри, на які нападник міг перетнути лінію офсайду.

Що саме зміниться?Раніше положення поза грою рахувалося, якщо будь-яка частина тіла нападника випереджала лінію останнього захисника. Фактично, правило офсайду у такий спосіб працювало на користь захисту.



Запропоновані ж зміни нададуть перевагу нападу, позаяк після такого нововведення форварди зможуть у момент передачі ледь не усім своїм тілом бути попереду захисників. Раніше у ФІФА заявляли, що за новими правилами для фіксування офсайду між захисником і нападником має бути "явний проміжок".