Головна тема тижня в США – смерть 46-річного Джорджа Флойда. Спортивний світ теж обурений.

Спортсмени підтримали вбитого Джорджа Флойда

Гравці дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо і Ашраф Хакімі торкнулися теми політики, коли святкували взяття воріт "Падерборна" (6:1) в матчі німецької Бундесліги. Про це пише 24 канал.

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Санчо показав футболку з написом "Justice for George Floyd" ("Правосуддя для Джорджа Флойда"). Аналогічно вчинив і Хакімі, коли відзначився у воротах суперника.



Джейдон Санчо і Ашраф Хакімі присвятили голи Джорджу Флойду / Фото: Twitter

Хавбек "Шальке" Вестон Маккенна вийшов на гру з "Вердером" з пов'язкою на руці – на ній видно рукописний текст "Justice for George" ("Правосуддя для Джорджа").

Кіліан Мбаппе опублікував твіт з таким же хештегом.

Найбільше подією, звичайно, обурені американські спортсмени. Так, 16-річна американська тенісистка Корі Гауфф, яка вийшла в минулому році у 4 коло Вімблдону і увірвалася в топ-50 світового рейтингу, відреагувала на трагедію в Міннеаполісі 25 травня запитанням "я наступна?".

Зірка "Лейкерс" Леброн Джеймс розмістив фото, на одному боці якого поліцейський, що притиснув Флойда, а на іншому – екс-квотербек "Сан-Франциско" Колін Капернік. Футболіст НФЛ сіл на коліно в 2016 році під час виконання гімну США. Так він висловив протест проти расової нерівності в країні. "Тепер ви розумієте?! Або вам все ще неясно?" – написав Леброн.

Ленеда баскетболу Майкл Джордан висловив співчуття родині загиблого Джорджа Флойда, а також закликав американців боротися з несправедливістю у мирний спосіб.

"Я бачу і відчуваю біль, обурення та розчарування кожного. Я підтримую тих, хто закликає позбутися укоріненого расизму і насильства в нашій країні щодо кольорових людей. З нас досить", – йдеться у зверненні баскетболіста.

Відсилку до цього жесту зробив і форвард "Боруссії" М Маркус Тюрам – опустився на коліно після гола "Уніону". "Не потрібно пояснення", – підписав фото твіттер німецької команди.

Marcus Thuram takes the knee after scoring for Gladbach. pic.twitter.com/LixlyU6e1k — Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport (@btsportfootball) May 31, 2020

Що відомо про смерть Джорджа Флойда

25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.

Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.

Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".

Дивіться відео жорстокого затримання Флойда