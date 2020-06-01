Правосуддя для Флойда: як спортсмени виступили проти вбивства, яке сколихнуло США
Головна тема тижня в США – смерть 46-річного Джорджа Флойда. Спортивний світ теж обурений.
Спортсмени підтримали вбитого Джорджа Флойда
Гравці дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо і Ашраф Хакімі торкнулися теми політики, коли святкували взяття воріт "Падерборна" (6:1) в матчі німецької Бундесліги. Про це пише 24 канал.
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Санчо показав футболку з написом "Justice for George Floyd" ("Правосуддя для Джорджа Флойда"). Аналогічно вчинив і Хакімі, коли відзначився у воротах суперника.
Джейдон Санчо і Ашраф Хакімі присвятили голи Джорджу Флойду / Фото: Twitter
Хавбек "Шальке" Вестон Маккенна вийшов на гру з "Вердером" з пов'язкою на руці – на ній видно рукописний текст "Justice for George" ("Правосуддя для Джорджа").
Кіліан Мбаппе опублікував твіт з таким же хештегом.
Найбільше подією, звичайно, обурені американські спортсмени. Так, 16-річна американська тенісистка Корі Гауфф, яка вийшла в минулому році у 4 коло Вімблдону і увірвалася в топ-50 світового рейтингу, відреагувала на трагедію в Міннеаполісі 25 травня запитанням "я наступна?".
Зірка "Лейкерс" Леброн Джеймс розмістив фото, на одному боці якого поліцейський, що притиснув Флойда, а на іншому – екс-квотербек "Сан-Франциско" Колін Капернік. Футболіст НФЛ сіл на коліно в 2016 році під час виконання гімну США. Так він висловив протест проти расової нерівності в країні. "Тепер ви розумієте?! Або вам все ще неясно?" – написав Леброн.
Ленеда баскетболу Майкл Джордан висловив співчуття родині загиблого Джорджа Флойда, а також закликав американців боротися з несправедливістю у мирний спосіб.
"Я бачу і відчуваю біль, обурення та розчарування кожного. Я підтримую тих, хто закликає позбутися укоріненого расизму і насильства в нашій країні щодо кольорових людей. З нас досить", – йдеться у зверненні баскетболіста.
Відсилку до цього жесту зробив і форвард "Боруссії" М Маркус Тюрам – опустився на коліно після гола "Уніону". "Не потрібно пояснення", – підписав фото твіттер німецької команди.
Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".
Дивіться відео жорстокого затримання Флойда