Представлені медалі для призерів чемпіонату УХЛ: фото

В Українській хокейній лізі тривають матчі плей-офф. Переможець та призери першості отримають спеціальні нагороди.

Напередодні в УХЛ представили медалі, якими нагородять призерів. Медалі виготовлені з міді з гальванічним покриттям, на лицьовій стороні розміщений логотип УХЛ, а на підвісі – рік нагородження медаллю. На реверсній стороні зазначений статус чемпіонату – XXVII чемпіонат України з хокею з шайбою – і місце, яке посіла команда. Також зворотна сторона медалей прикрашена картою України та національним орнаментом.

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Медалі УХЛ

Нагадаємо, переможець чемпіонату визначиться у фінальній серії до 4 перемог, яка візьме старт 31 березня. Відзначимо, що згідно зі Спортивним регламентом, бронзовими медалями будуть нагороджені обидві команди, які поступилися в півфінальних серіях.