Представлені медалі II Європейських ігор-2019: фото

За місяць до початку II Європейських ігор, які з 21 по 30 червня відбудуться у Мінську (Білорусь), відбулася презентація медалей майбутнього мультиспортивного форуму.

У дизайні медалей знайшов відображення головний символ змагань, а саме, чарівна квітка папороті "Папараць кветка".

"Її форма – це класичне коло, всередині якого зображені променисті елементи з розмитими контурами. Саме так виглядає сонце яскравого літнього дня, нагадуючи про час проведення Ігор. Кінець червня – найспекотніший період білоруського літа, коли сонце немов плавиться на небосхилі", – відзначають організатори змагань.

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Невипадковим є і діаметр медалі 9,5 сантиметрів, адже населення Білорусі становить 9,5 мільйонів людей.

Враження домашнього затишку і тепла додає чохол для медалей, виготовлений з натурального дерева. Це викликає асоціацію з традиційними білоруськими ремеслами, природою й, зокрема, з лісами.

Відзначимо, всього для II Європейських ігор буде виготовлено 1084 медалі: 329 золотих та срібних й 426 бронзових. Найменування виду спорту та дисципліни, в якій вручається медаль, буде на зворотному боці кожної нагороди.

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Окрім медалей, які отримають призери турніру, будуть виготовлені пам'ятні нагороди для всіх учасників та представників спортивних делегацій II Європейських ігор. Ці медалі стануть зменшеною копією нагород медалістів змагань.

Відзначимо, на сьогодні в активі українців вже 198 ліцензій. Остаточний склад Олімпійської збірної України для участі у Мінську-2019 стане відомим на початку червня.