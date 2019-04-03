Представлені зображення олімпійського талісмана за видами спорту Токіо-2020: фото

Організаційний комітет XXXII Олімпіади, які у 2020 році прийматиме Токіо, презентував зображення Олімпійського талісману Мірайота, які представляють усі 33 олімпійських видів спорту.

Дизайн зображень покликаний підвищити обізнаність кожного виду спорту і дисципліни у глядачів і вболівальників, й, таким чином, дасть їм можливість отримати максимальне задоволення від участі, а також підвищить рівень проведення Ігор-2020 у Токіо.

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Нагадаємо, талісман Олімпіади розфарбований в біло-синю клітинку. За словами дизайнерів, які його створили, він дуже спортивний і відрізняється сильним почуттям справедливості. За їх задумом, талісман має здатність моментально переміщатися в просторі в будь-якому напрямку.