Представлено м'яч плей-офф Ліги Європи, яким зіграє донецький "Шахтар": фото
В УЄФА представили м'яч, яким команди будуть грати в плей-офф Ліги Європи. Серед них і донецький "Шахтар".
Сам м'яч білий з чорно-жовтими елементами, які повторюють дизайн Ліги Європи. Також там зображений стадіон в Гданську, який і прийме фінал турніру у 2020 році. Виробник – компанія Molten.
До слова: Ліга Європи: результати жеребкування 1/16 фіналу
М'яч плей-офф Ліги Європи (фото: twitter.com/EuropaLeague)
Цим м'ячем зіграє і донецький "Шахтар", який вийшов в 1/16 фіналу. Там "гірники" протистоятимуть бельгійській "Бенфіці". Перший матч відбудеться в Харкові 20 лютого. Матч-відповідь у Лісабоні – 27 лютого.
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