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Представлено офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів 2020: фото

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Офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів / UEFA

На офіційному сайті УЄФА презентували офіційний матч фіналу Ліги чемпіонів 2020. Фінальний матч відбудеться в Стамбулі 30 травня 2020 року.

Зважаючи, що фінал відбудеться в Стамбулі, розробники використали карту міста для оформлення м'яча. 

До слова: Ліга чемпіонів: чого чекати від плей-офф

"Черпаючи своє натхнення з міста-господаря, де схід зустрічається із заходом, складний дизайн має мальовану художню інтерпретацію карти Стамбула, яка однозначно містить два континенти – Європу та Азію. Підкреслюючи глибоку культуру мистецтва Стамбула, білі зірки створюють контраст із картами міста, розписаних вручну. Босфор, природний водний шлях, який протікає через місто, знаходиться в центрі кулі. Дивовижна фіолетова кольорова палітра надихається сонцем, розташованим над річкою зі сходу на захід", – йдеться в описі до м'яча.


М'яч фіналу Ліги чемпіонів 2020 (фото: UEFA)

Новий м'яч будуть використовувати на всіх матчах Ліги чемпіонів, починаючи зі стадії 1/8 фіналу. Першими цим м'ячем зіграють "Атлетіко" – "Ліверпуль" та "Боруссія" – ПСЖ, матчі який відбудуться 18 лютого.

До слова: Ліга чемпіонів: календар матчів плей-офф раунду

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Спорт Футбол
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