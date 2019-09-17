Представлено талісман Олімпійських ігор-2022

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Представлено талісман Олімпійських ігор-2022
Представлено талісман Олімпійських ігор-2022 / twitter.com/Beijing2022

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні (Китай) представив офіційний талісман змагань. Ним стала панда Бін Двень Двень.

Офіційна презентація талісмана відбулася 17 вересня на сторінці організаторів Олімпіади у Twitter.

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Бін Двень Двень – офіційний талісман зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Володіючи костюмом з льоду, серцем з золота і любов'ю до всіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися істинним духом Олімпійських ігор з усім світом,
– йдеться у коментарі прес-служби оргкомітету.

Маскотом Паралімпійських ігор став Шуей Рон Рон – дитина-ліхтарик.

XXIV Зимові Олімпійські ігри пройдуть 4 - 20 лютого 2022 року. Пекін стане першим містом, що прийняв і літні, і зимові Олімпійські ігри. 2008 року в Пекіні відбулася літня Олімпіада.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олімпіада-2022
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