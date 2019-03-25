Представлено талісман Євро-2020: фото

Перед матчем між збірними Нідерландів та Німеччини на стадіоні в Амстердамі представили офіційний талісман Євро-2020. Ним став Скіллзі (Skillzy). Разом з ним вперше за часи проведення чемпіонатів Європи, разом з маскотом будуть живі люди – фристайлери Лів Кук та Тобіас Бекс.

Як йдеться на сайті УЄФА, Скіллзі любить фристайл та вуличну культуру. він може грати у футбол як у парку, так і на великих стадіонах.

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При цьому в УЄФА вперше вирішили використати реальних постатей як символів чемпіонату Європи. Ліз Кук та Тобіас Бек – професійні фристайлери. Британка є чинною чемпіонкою світу, послом UEFA Women's Football та працює репортером на матчах Ліги чемпіонів. Норвежець теж має у своєму активі звання чемпіона світу та Європи.

Євро-2020 Це 16-й чемпіонат Європи з футболу, який триватиме з 12 червня по 12 липня 2020 року. Участь у ньому візьме 24 збірних. Турнір відбудеться в 12 різних містах 12-и країн Європи. Фінал чемпіонату Європи з футболу 2020 року прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні. Матчі турніру також прийматимуть Баку, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублін, Більбао, Будапешт та Глазго.