Представлено трейлер фільму Клінта Іствуда "Річард Джуелл" про теракт на Олімпіаді-1996: відео

У мережі опублікували перший трейлер фільму "Річард Джуелл". Він розповідає справжню історію охоронця Річарда Джуелла, який виявив бомбу під час Олімпіади-1996 в Атланті. Однак з героя він невдовзі перетворився в головного підозрюваного.

Фільм – це екранізація статті "Балада про Річарда Джуелла" журналістки Марі Бреннер, яка була опублікована в 1997 році в журналі Vanity Fair. Право на показ фільму у 2014 році оголосила компанія FOX, однак зняла її Warner Bros. Режисером виступив Клінт Іствуд.

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Головну роль у фільмі виконав Пол Уолтер Хаузер ("Тоня проти всіх", "Чорний кланівець"), а його адвоката зіграв Сем Рокуелл ("Зелена миля", "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі"). Хоча очікувалося, що головна роль дістанеться Джоні Хіллу.

Трейлер фільму "Річард Джуелл"

Історія Річарда Джуелла та теракт на Олімпіаді-1996 (обережно, спойлери!)

Теракт на Олімпіаді-1996 сталося вночі 26 липня 1996 року в Парку століття Олімпійських ігор в Атланті, де мав відбутися святковий концерт. Охоронець Річард Джуелл виявив підозрілу сумку. Про це він повідомив працівника Бюро розслідувань штату Джорджія Тома Девіса. Всередині була виявлена вибухівка. Річард Джуелл провів евакуацію людей. Однак в результаті вибуху бомби загинула одна людина, 111 були поранені. Ще один чоловік, оператор турецького телеканалу, помер від серцевого нападу – він занадто поспішав зняти наслідки теракту.

Відео про теракт під час Олімпіади-1996

Перші три дні Річард Джуелл був у ролі рятівника. Але згодом ФБР висунула йому звинувачення у підготовці теракту. Він підходив під психологічний портрет терориста. І у ЗМІ розпочалася його травля. На обшук його будинку приїхало близько 40 правоохоронців. А 88 днів, поки тривало слідство, їх дім був в облозі журналістів. Лише через три місяці з Річарда Джуелла зняли всі обвинувачення.

У 2005-му в невинності колишнього охоронця Парку століття Олімпійських ігор не залишилося сумнівів ні у кого – свою вину в скоєнні вибуху визнав Ерік Рудольф, американський терорист, також причетний до серії інших актів, спрямованих проти абортів і гомосексуалістів. Як оголосив Рудольф, мета теракту 1996 була в тому числі й політичною – "дискредитувати уряд США в очах всього світу за мерзенну легалізацію абортів", "змусити їх скасувати Ігри" або хоча б домогтися того, щоб "вулиці навколо олімпійських об'єктів спорожніли".

Після того, як ФБР оголосило про зняття підозр з Джуелла, його адвокати подали позови про наклеп проти телекомпаній NBC і CNN, газет The Atlanta Journal-Constitution, New York Post, колишніх роботодавців Річарда з Коледжу П'ємонту. Як пояснював Джуелл, головною метою цих процесів було зовсім не збагачення, а позбавлення від карикатурного образу невдахи, "маминого синка", який створили навколо нього. Однак і фінансова компенсація вийшла дуже пристойною – відомо, що тільки компанія NBC виплатила Джуеллу пів мільйона доларів. Інші суми не розголошувалися. Але й після цього він залишився працювати у правоохоронних органах на посадах помічника шерифа, інструктора з підготовки кадрів та вогнепальної зброї.

Річард Джуелл помер у 2007 році у віці 44 років – він серйозно страждав від діабету і ниркової недостатності.