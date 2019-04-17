Представлено яскраве промо бою Берінчик – Аракава: відео

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) проведе наступний бій 20 квітня в Києві. Його суперником стане досвідчений японець Ніхіто Аракава (32-6, 18 КО).

Промоутерська компанія K2 Promotions, яка представляє інтереси Дениса Берінчика, презентувала яскраве промо бою українця.

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Промо бою Денис Берінчик – Ніхіто Аракава: дивіться відео

До слова, цей бій може стати для Берінчика останнім в Україні, оскільки боксером зацікавилася американська промоутерська компанія.

Спорт 24 писав, що Денис Берінчик славиться своїми незвичними виходами на боксерські поєдинки. На кожен такий вихід українець продумує спеціальний образ.

На бій проти японця Берінчик вже придумав образ. Але пропонує вгадати його своїм уболівальникам. Вже є перші варіанти, серед них: космонавт, лікар, божевільний, клоун, герой серіалу "Гра престолів" тощо.

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