Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ

Збірна Польщі з волейболу могла не вийти на матч півфіналу Чемпіонату Європи проти Словенії. Все через страйк словенської авіакомпанії.

Цьогорічний чемпіонат Європи з волейболу відбувається одразу у чотирьох країнах – Нідерландах, Бельгії, Франції та Словенії. Збірній Польщі випало в групі грати в Амстердамі та Роттердамі. Щодо матчу чвертьфіналу, то проти Німеччини поляки зіграли в голландському Апелдорні. Однак на матч півфіналу команді довелося добиратися аж до Любляни. Вилетіти команда мала ще у вівторок зранку, 25 вересня, з аеропорту "Схіпхол". Однак працівники Adria Airways, літаком якої й мали б летіти волейболісти, оголосили про страйк. Інших варіантів добратися до столиці Словенії у збірної Польщі не було через недостатню кількість місць.

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Капітан польської збірної Міхал Кубяк подзвонив члену Європарламенту Ришарду Чарнецькому. Вже той повідомив про проблему в канцелярію прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Той вирішив виділити для збірної урядовий літак. У Любляну команда прибула аж під вечір.

За таку допомогу головний тренер збірної Польщі Вітал Хейнен навіть пообіцяв прем'єр-міністру медаль чемпіонату Європи.

Co za wspaniałe uczucie, kiedy uzyskujemy wsparcie od naprawdę wszystkich w Polsce. Dziękuje wszystkim kibicom. Dziękuje Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Mam nadzieję, że będę mógł Panu podarować mój medal za kilka dni... pic.twitter.com/4oNJj0Y5R7 — Vital Heynen (@vitalheynen) September 24, 2019

Однак це точно не буде золота чи срібна медаль. Польща у підсумку програла Словенії у півфіналі 1:3 (23:25, 26:24, 22:25, 23:25). Тож тепер зіграють у матчі за третє місце. Їх суперник визначиться у парі Франція – Сербія, матч яких заплановано на 27 вересня. Матч за третє місце відбудеться у Парижі 28 вересня. Фінал – там же 29 вересня.

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