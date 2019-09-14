Прем'єр-міністр України Гончарук запропонував інвесторам з Катару купити українські клуби

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на форумі YES у Києві розповів про зустріч з катарськими інвесторами. На них він запропонував їм купити українські футбольні клуби.

Про це Гончарук заявив під час свого виступу.

"Вчора [у п'ятницю, 13 вересня, – прим. Спорт24], коли ми зустрічалися з великими інвесторами з Катару, я сказав їм, що в Україні є чудові футбольні клуби, які можна купити", – заявив Олексій Гончарук.

При цьому він не розповів, про які саме клуби йде мова.

Кому належать українські клуби:

"Динамо" належить олігарху Ігорю Суркісу. Народний депутат від "Опозиційна платформа – За життя" Григорій Суркіс – його старший брат та почесний президент "Динамо", експрезидент Федерації футболу України, колишній віцепрезидент УЄФА. Контролюють ряд обленерго. У 2016 році їх статки оцінювали у 249 мільйонів доларів. Окрім Ігоря Суркіса, серед власників також перший президент України Леонід Кравчук, а також донька Валерія Лобановського – Світлана Лобановська. Крім того, невелика доля у ГО "Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України". Загалом, за даними YouControl, у "Динамо" 20 бенефіціарних власників, 17 з яких – громадяни Кіпру.

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"Шахтар" належить іншому українському олігарху Ринату Ахметову. Forbes оцінило його ставки в 6 мільярдів доларів, зробивши найбагатшим українцем.

Президентом "Зорі" є Євген Геллер. Він колишній депутат від "Партії регіонів" у Верховній Раді V-VII скликання (2006-2014 роки). У 2014 році обрався до парламенту та увійшов у депутатську групу партії "Відродження". У 2019 році не пройшов До верховної Ради від "Опозиційного блоку". перед політичною діяльністю був власником концерну по обробці кольорових металів "Укрсплав". Через депутатську роботу, відійшов від бізнесу, доручивши його своєму бізнес-партнеру Спартаку Кокотюсі.

У "Маріуполя" президентом значиться Тарік Махмуд Чаудрі. Це пакистанський бізнесмен, який проживає у Москві. При цьому про зміну власника стало відомо мало не випадково. Почесним президентом (посмертно) є колишній генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир Бойко Саме за його правління клуб змінив назву з "Металурга" на "Іллічівець". Однак через декомунізацію був змушений змінити назву. Лише після смерті Бойка стало відомо, що Чаудрі став новим президентом клубу.

Почесний президент "Ворскли" – Костянтин Жеваго. Він власник Ferrexpo, а також фінансово-промислової групи, з якою пов'язані близько 60 підприємств. Другий найбагатший українець – 1,5 мільярда доларів за даними Forbes.

"Карпати" по документах належать офшорним компаніям. Бенефіціаром однієї з них є почесний президент клубу Петро Димінський. Ще одну компанію, якій належить половина клубу, пов'язують з Ігорем Коломойським. Активи Коломойського оцінені Forbes у 1,1 мільярда доларів.

Щодо Димінського, то він зараз переховується закордоном після аварії 18 серпня 2017 року за участі його автомобіля, в якій загинула Наталія Тріла.

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"Олімпік" належить Владиславу Гельзіну. Український бізнесмен навіть сам виступав за клуб на позиції форварда у 40 років. Бюджет клубу складає 2,5 мільйона доларів на рік.

Засновником юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб Олександрія" є ТОВ "Украгроком", який належить Сергію Кузьменку. Він і є президентом "Олександрії". Він теж колишній депутат ВР від "Партії регіонів", яку покинув у 2014 році. Офіційний звіт "Олександрії" вказує на те, що у 2018 році сукупний дохід клубу склав 668 тисяч гривень. За рік до цього ця цифра становила 1,62 мільярда гривень.

Почесним президентом "Дніпро-1" є колишній народний депутат, почесний командир полку "Дніпро-1" Юрій Береза. Фінансовий звіт показав 30,374 мільйона гривень збитку у 2018 році. Сам клуб пов'язують з Ігорем Коломойським.

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Президентом "Десни" є Володимир Левін. Він також директор ТОВ "АФ-ЛІЗИНГ". Фінансовий результат для клубу у 2018 році був негативний – мінус 950 тисяч гривень (8,479 мільйона гривень релевантних доходів та 9,429 мільйона гривень релевантних витрат).

Професійний футбольний клуб "Львів" належить Богдану Копитку. Він є кінцевим бенефіціаром ПАТ "Львівський холодокомбінат". 29 серпня 2016 року поблизу Львова спочатку підірвали за допомогою закладеного в дорожнє полотно заряд, потім розстріляли з автоматичної зброї позашляховик Mercedes, який належить "Львівський холодокомбінат". Загинули водій та два охоронці авто. Подію пов'язують із замахом на власника Богдана Копитка.

Президентом новачка УПЛ "Колоса" є Андрій Засуха. Сам клуб був заснований у 2012 році. Він син Анатолія та Тетяни Засух. Вони є однією з найвпливовіших родин Київщини. Анатолій Засуха – екснардеп (II скликання) та колишній губернатор Київської області. Він обіймав цю посаду рекордних дев’ять років в часи президентства Леоніда Кучми, в близьке оточення якого входив. Після Помаранчевої революції потрапив під кримінальне переслідування. Потрапив у міжнародний розшук, зокрема, в базу Інтерполу. Переховувався деякий час в Росії. Тетяні Засусі належить агрофірма "Світанок", завдяки якій живуть та розвиваються Ковалівка та "Колос". Фірму Тетяна заснувала на базі ковалівського колгоспу імені Щорса, головою якого вона стала на початку 90-х, змінивши на посаді свого чоловіка. Під її керівництвом та в роки губернаторства Анатолія "Світанок" виріс в одне з найбільших агропідприємств України. За різними даними, агрофірма має 60-80 тисяч га землі..