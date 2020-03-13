Престижний тенісний турнір Вімблдон під загрозою зриву – гучна заява організатора

У тенісному світі вже скасували чимало змагань. Організатори Вімблдону оцінили можливість того, що турнір може не відбутись через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє відоме видання Daily Mail.

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Повідомляється, що якщо Вімблдон не зможе прийняти уболівальників, то він не відбудеться взагалі. Організатори прийняли таке рішення на основі фінансових розрахунків, відповідальності стосовно до членів клубу, а також небажання псувати репутацію, проводячи турнір без глядачів.

Малоймовірно, що рішення по Вімблдону буде прийнято найближчим часом, але вже зараз очевидно, що календар сезону в світовому тенісі зазнає істотних змін.

Початок Вімблдону заплановано на 29 червня.

Що таке Вімблдонський турнір? Це найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який відбувається щорічно в кінці червня – на початку липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні (Англія). Третій турнір Великого шолому з початку року після Australian Open та Roland Garros і єдиний, що проводиться на кортах із трав'яним покриттям.

Чинним чемпіоном Вімблдону є серб Новак Джоковіч, у жінок – румунка Сімона Халеп.

На цей час скасування Ролан Гаррос в Парижі не планується. Грунтовий турнір Великого шолома повинен розпочатись 24 травня.

Раніше АТР як мінімум на шість тижнів скасувала всі офіційні турніри. У WTA також не гратимуть як мінімум до 20 квітня.

Станом на сьогодні, 13 березня, у Великобританії зафіксовано 593 випадки захворювань на коронавірус, з них 8 людей померло.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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