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Престижний тенісний турнір Вімблдон під загрозою зриву – гучна заява організатора

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Вімблдон / kyluc.vn

У тенісному світі вже скасували чимало змагань. Організатори Вімблдону оцінили можливість того, що турнір може не відбутись через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє відоме видання Daily Mail.

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Повідомляється, що якщо Вімблдон не зможе прийняти уболівальників, то він не відбудеться взагалі. Організатори прийняли таке рішення на основі фінансових розрахунків, відповідальності стосовно до членів клубу, а також небажання псувати репутацію, проводячи турнір без глядачів.

Малоймовірно, що рішення по Вімблдону буде прийнято найближчим часом, але вже зараз очевидно, що календар сезону в світовому тенісі зазнає істотних змін.

Початок Вімблдону заплановано на 29 червня.

Що таке Вімблдонський турнір? Це найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який відбувається щорічно в кінці червня – на початку липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні (Англія). Третій турнір Великого шолому з початку року після Australian Open та Roland Garros і єдиний, що проводиться на кортах із трав'яним покриттям. 

Чинним чемпіоном Вімблдону є серб Новак Джоковіч, у жінок – румунка Сімона Халеп.

На цей час скасування Ролан Гаррос в Парижі не планується. Грунтовий турнір Великого шолома повинен розпочатись 24 травня.

Раніше АТР як мінімум на шість тижнів скасувала всі офіційні турніри. У WTA також не гратимуть як мінімум до 20 квітня.

Станом на сьогодні, 13 березня, у Великобританії зафіксовано 593 випадки захворювань на коронавірус, з них 8 людей померло.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Вімблдон Спорт Теніс
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