Претендент на титул Гвоздика погрожує тренеру українця

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Маркус Браун
Маркус Браун / premierboxingchampions.com

Непереможений американський боксер Маркус Браун схоже, що готується до бою проти українця Олександра Гвоздика. Принаймні Браун почав погрожувати команді українця.

Браун завдяки січневій перемозі над екс-чемпіоном світу у двох дивізіонах шведом Баду Джеком має можливість битися за два титули. Окрім бою за титул WBC, яким після успішного захисту володіє Гвоздик, Браун як "тимчасовий" чемпіон WBA може зустрітися з чинним чемпіоном світу за версією WBA росіянином Дмитром Біволом.

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Зважаючи на запис американця на його сторінці в Instagram можна зробити висновок, що він свій вибір зробив. Браун звернувся до Тедді Атласа – тренера чемпіона світу за версією WBC Олександра Гвоздика.

Тедді Атлас, ти знаєш, що таке обов'язковий претендент. Це означає, що ти не зможеш уникнути надирання заду,
– написав Браун.

Водночас у команді чемпіона за версією WBA росіянина Дмитра Бівола також розглядають можливість проведення бою з Брауном, але ніяких домовленостей з американцем не мають.

Хто такий Маркус Браун?
28-річний американський боксер, який на професійному ринзі провів 23 поєдинки та всі виграв, 16 – нокаутом. Його зріст 187 см, а розмах рук – 192 см. Браун використовує стійку лівші. У 2012 році у складі збірної команди США з боксу брав участь у літніх Олімпійських іграх в Лондоні, але в 1-му раунді змагань програв австралійцю Дем'єну Хуперу. Браун – "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBA та за версією WBC Silver.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
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