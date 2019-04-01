Претендент на титул Гвоздика погрожує тренеру українця

Непереможений американський боксер Маркус Браун схоже, що готується до бою проти українця Олександра Гвоздика. Принаймні Браун почав погрожувати команді українця.

Браун завдяки січневій перемозі над екс-чемпіоном світу у двох дивізіонах шведом Баду Джеком має можливість битися за два титули. Окрім бою за титул WBC, яким після успішного захисту володіє Гвоздик, Браун як "тимчасовий" чемпіон WBA може зустрітися з чинним чемпіоном світу за версією WBA росіянином Дмитром Біволом.

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Зважаючи на запис американця на його сторінці в Instagram можна зробити висновок, що він свій вибір зробив. Браун звернувся до Тедді Атласа – тренера чемпіона світу за версією WBC Олександра Гвоздика.

Тедді Атлас, ти знаєш, що таке обов'язковий претендент. Це означає, що ти не зможеш уникнути надирання заду,

– написав Браун.

Водночас у команді чемпіона за версією WBA росіянина Дмитра Бівола також розглядають можливість проведення бою з Брауном, але ніяких домовленостей з американцем не мають.

Хто такий Маркус Браун?

28-річний американський боксер, який на професійному ринзі провів 23 поєдинки та всі виграв, 16 – нокаутом. Його зріст 187 см, а розмах рук – 192 см. Браун використовує стійку лівші. У 2012 році у складі збірної команди США з боксу брав участь у літніх Олімпійських іграх в Лондоні, але в 1-му раунді змагань програв австралійцю Дем'єну Хуперу. Браун – "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBA та за версією WBC Silver.

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