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Президент "Інгульця" подарував медикам власний готель, побудований для футболістів

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Олександр Поворознюк
Олександр Поворознюк / Footboom

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк передав місцевій владі готель, який був побудований для гостьових команд, щоб облаштувати там квартири для медиків.

Про це повідомляє офіційний сайт Професійної футбольної ліги.

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У нас виникла проблема з лікарнею, адже просто немає хороших, якісних лікарів. А чому ні? Тому що їм просто ніде жити. Ми в свою чергу вже побудували готель для команди суперника, хоч у нас вже і був один з рестораном – з готелями ніяких проблем. Тому я вирішив подарувати триповерховий будинок громаді, де в майбутньому облаштують чудові квартири для медиків –так буде правильно,
– сказав Поворознюк.

Мова йде про будівлю в центрі смт Петрове (Кіровоградська область). У ньому планують облаштувати 20-квартирний будинок для проживання медиків.

Також про допомогу лікарням і жителям України під час пандемії вже заявили інші клуби Першої ліги – "Агробізнес" і "Минай", а також ще кілька клубів, які допомагають індивідуально тим, хто цього потребує на час карантину.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Спорт Здоров'я Лікарня Новини Спорту Футбол
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