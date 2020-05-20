24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Президент УЄФА дав прогноз, коли повернеться футбол з уболівальниками

- Читать новость на русском
Александер Чеферін
Александер Чеферін / УЄФА

Президент УЄФА Александер Чеферін відповів на питання про можливі зміни у футболі через пандемію коронавірусної інфекції. Також він дав оптимістичний прогноз на повернення фанатів на глядацькі трибуни.

Цитує боса Європейського футбольного союзу The Guardian.

До слова Які зміни будуть у роботі спортзалів після карантину – МОЗ

"Я не думаю, що цей вірус буде тривати вічно. Я думаю, що це зміниться раніше, ніж багато хто вважає. Це серйозна ситуація, але зараз вона знижується, і ми більш обережні. Ми знаємо більше про вірус, і в цілому я оптимістична людина. Мені не подобається цей апокаліптичний погляд, що ми повинні чекати другої і третьої хвиль або навіть п'ятої", – сказав Чеферін.

Ми готові і будемо слідувати рекомендаціям влади, але особисто я абсолютно впевнений, що старий добрий футбол з вболівальниками повернеться дуже скоро.

Що відомо про відновлення єврокубків

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Бив у стегно: український баскетболіст зізнався, що хотів навмисне травмувати Кобі Браянта
сьогодні , 17:14 Бив у стегно: український баскетболіст зізнався, що хотів навмисне травмувати Кобі Браянта
Юрій Семенюк
День в історії: 11 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА – відео
сьогодні , 11:08 День в історії: 11 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА – відео
Михайло Гема
Відомий європейський клуб продовжив контракти з гравцями на пеньку: кумедне відео
19 травня , 19:58 Відомий європейський клуб продовжив контракти з гравцями на пеньку: кумедне відео
Юрій Семенюк