Президент УЄФА дав прогноз, коли повернеться футбол з уболівальниками

Президент УЄФА Александер Чеферін відповів на питання про можливі зміни у футболі через пандемію коронавірусної інфекції. Також він дав оптимістичний прогноз на повернення фанатів на глядацькі трибуни.

Цитує боса Європейського футбольного союзу The Guardian.

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"Я не думаю, що цей вірус буде тривати вічно. Я думаю, що це зміниться раніше, ніж багато хто вважає. Це серйозна ситуація, але зараз вона знижується, і ми більш обережні. Ми знаємо більше про вірус, і в цілому я оптимістична людина. Мені не подобається цей апокаліптичний погляд, що ми повинні чекати другої і третьої хвиль або навіть п'ятої", – сказав Чеферін.

Ми готові і будемо слідувати рекомендаціям влади, але особисто я абсолютно впевнений, що старий добрий футбол з вболівальниками повернеться дуже скоро.

Що відомо про відновлення єврокубків

За попередньою інформацією, УЄФА планує дограти матчі єврокубків у серпні, коли будуть завершені національні ліги.

Перенесені матчі-відповіді 1/8 фіналу пропонується провести 7-8 серпня.

Подальші поєдинки будуть проводитися кожні три дні з тим розрахунком, щоб фінал відбувся 29 серпня.

При цьому стадії 1/4 та 1/2 фіналу проводитимуть на нейтральних полях одним матчем, щоб дограти їх за два тижні.

Також буде перенесено старт нового сезону. Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/21 мають стартувати у вівторок, 20 жовтня. Лігу Європи планується почати 22 жовтня.

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