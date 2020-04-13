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Президент "Динамо" пропонує революційну зміну в чемпіонаті України

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Ігор Суркіс / fcdynamo.kiev.ua

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пропонує урегулювати питання орендованих футболістів у чемпіонаті України (УПЛ). Суркіс виступає за те, щоб орендовані гравці мали право грати проти своїх клубів.

В ефірі програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1" Суркіс висловив переконання, що це допомогло б УПЛ піднятися на новий рівень.

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"Але для цього потрібно дозволити грати всім, щоб це не було винятком. Щоб, наприклад, не було такого, що я дозволяю Лєднєву грати проти "Динамо".

Я роблю дзеркально все, що робить "Шахтар" у цьому плані. А "Шахтар" дзеркально робить усе, що робить "Динамо". Тому, насамперед, потрібно підняти інтерес", – заявив Суркіс.

Суркіс вважає, що зобов'язати клуби дотримувати вимог щодо орендованих футболістів може тільки УПЛ та Українська асоціація футболу.

"Це можуть зробити УПЛ і УАФ, у них є ці важелі. "Динамо" і "Шахтар" диктують правила? Ми нічого такого не робимо, просто говоримо про те, що ми повинні домовитися, щоб наші футболісти могли боротися проти нас так само, як це роблять проти інших команд.

Хоча б на якомусь етапі, 2-3 роки, поки чемпіонат не підніметься на новий рівень", – резюмував президент "Динамо".

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В українському футболі кожен клуб індивідуально визначає, чи може той чи інший гравець, який відданий в оренду, грати проти своєї команди.

Як працюють оренди футболістів? Наприклад, за умовами орендного договору нападник СК "Дніпро-1" Владислав Супряга може грати проти "Динамо", хоча саме киянам належить його контракт. Натомість в угоді іншого орендованого дніпрянами гравця Сергія Булеци прописано, що він не може грати проти "Динамо".

Свою заяву Суркіс зробив у контексті виборів президента УПЛ, які відбудуться 27 квітня.

На пост президента Української Прем'єр-ліги претендують Олександр Шевченко та Михайло Метревелі.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Ігор Суркіс УПЛ
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