Президент "Динамо" провів зустріч з Хацкевичем: відомі деталі

296 Читать новость на русском
Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / facebook.com/pg/fcdynamoua

Президент "Динамо" Ігор Суркіс нарешті провів зустріч з головним тренером киян білорусом Олександром Хацкевичем. Сторони мали обговорити майбутню співпрацю.

Як повідомляє Sport Arena, Суркіс і Хацкевич провели зустріч сьогодні й вона тривала понад годину.

Ще одне підсилення: "Динамо" цікавиться бразильським оборонцем

За деякими пунктами сторони не дійшли згоди. Відтак, контракт з білоруським спеціалістом поки не продовжено. До кінця тижня Хацкевич і Суркіс проведуть ще одну зустріч. Швидше за все, за її підсумками й буде прийнято остаточне рішення.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в середу, 5-го червня, "Динамо" офіційно оголосить про перепідписання контракту з Хацкевичем. При цьому угоду з білоруським тренером начебто буде продовжено з однією важливою умовою – тренер повинен буде подати у відставку, якщо "Динамо" не зможе пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.

Водночас Хацкевич, розповідаючи про переговори з клубом щодо продовження контракту, заявив, що ніякої умови про відставку нема.

Поки нічого стверджувального сказати не можу. Ми перебуваємо в стані переговорного процесу. Постараємося закрити це питання до кінця поточного тижня. Можливо, навіть завтра.

Так що за станом на цей момент не вірте нічому, що зараз пишеться у ЗМІ. В тому числі, тому, що є нібито домовленість, в рамках якої я зобов'язаний або вивести "Динамо" в груповий турнір Ліги чемпіонів, або автоматично подати у відставку. Ні про що таке не було й мови. Зараз взагалі немає ніяких домовленостей. Наші переговори продовжаться,
– цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

blog_ava
День батька 2019 в Україні: дата святкування та традиції
сьогодні
16584
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
сьогодні 17:30 Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
Ігор Саджениця 765
Зозуля забив черговий гол за "Альбасете", але його команда програла принциповий матч: відео
сьогодні 09:20 Зозуля забив черговий гол за "Альбасете", але його команда програла принциповий матч: відео
773
"Чорноморець" та "Колос Ковалівка" не виявили сильнішого у першій перехідній грі: відео
4 червня 20:50 "Чорноморець" та "Колос Ковалівка" не виявили сильнішого у першій перехідній грі: відео
532
Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре
2 червня 13:20 Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре
Ігор Саджениця 3716
Світоліна постала в новому гарячому образі: яскраві фото
4 червня 17:19 Світоліна постала в новому гарячому образі: яскраві фото
2167
Новини
Більше новин
Залиште відгук