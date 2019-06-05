Президент "Динамо" провів зустріч з Хацкевичем: відомі деталі

Президент "Динамо" Ігор Суркіс нарешті провів зустріч з головним тренером киян білорусом Олександром Хацкевичем. Сторони мали обговорити майбутню співпрацю.

Як повідомляє Sport Arena, Суркіс і Хацкевич провели зустріч сьогодні й вона тривала понад годину.

Ще одне підсилення: "Динамо" цікавиться бразильським оборонцем

За деякими пунктами сторони не дійшли згоди. Відтак, контракт з білоруським спеціалістом поки не продовжено. До кінця тижня Хацкевич і Суркіс проведуть ще одну зустріч. Швидше за все, за її підсумками й буде прийнято остаточне рішення.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в середу, 5-го червня, "Динамо" офіційно оголосить про перепідписання контракту з Хацкевичем. При цьому угоду з білоруським тренером начебто буде продовжено з однією важливою умовою – тренер повинен буде подати у відставку, якщо "Динамо" не зможе пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.

Водночас Хацкевич, розповідаючи про переговори з клубом щодо продовження контракту, заявив, що ніякої умови про відставку нема.

Поки нічого стверджувального сказати не можу. Ми перебуваємо в стані переговорного процесу. Постараємося закрити це питання до кінця поточного тижня. Можливо, навіть завтра.

Так що за станом на цей момент не вірте нічому, що зараз пишеться у ЗМІ. В тому числі, тому, що є нібито домовленість, в рамках якої я зобов'язаний або вивести "Динамо" в груповий турнір Ліги чемпіонів, або автоматично подати у відставку. Ні про що таке не було й мови. Зараз взагалі немає ніяких домовленостей. Наші переговори продовжаться,

– цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.