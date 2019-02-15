Президент "Динамо" розповів, як скандальний Мілевський намагався судитися з клубом

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / 1927.kiev.ua

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про те, як клуб бореться з гравцями, які порушують режим.

Зокрема, Ігор Суркіс розповів у шоу "Вацко Live" про порушення режиму колишнім форвардом команди Артемом Мілевським.

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"Гуляти на дискотеках до двох-трьох ночі – це не професіоналізм. У них є контракти, є штрафи, вони самі підписують ці контракти, відповідно, всі повинні умови контракту виконувати. Тут не вулиця одностороннього руху, що я там зловив Алієва і Мілевського і захотів оштрафувати на якусь суму. Все було чітко прописано", – сказав Суркіс.

Мілевський ж навіть щось намагався відсудити у "Динамо", але нічого не вийшло. Адже всі штрафи і покарання чітко зафіксовані. Були доповідні записки від лікарів, головного тренера. Вони надходили до відповідних служб, які вже виносили свій вердикт,
– сказав Суркіс.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що Ігор Суркіс відповів на звинувачення президента ФФУ Андрія Павелка в несплаті податків. Він заявив, що в "Динамо" кожен гравець самостійно сплачує податки, а найбільш високооплачуваними гравцями є Сергій Сидорчук та Денис Гармаш.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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