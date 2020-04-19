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Президент "Динамо" Суркіс набиває м'яч, сидячи на стільці: відео

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Ігор Суркіс / komandaonline.com

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс запустив черговий челендж у мережі. Суркіс продемонстрував, що вміє поводитися з м'ячем.

Президент київського клубу продемонстрував, як набиває м'яч, не встаючи зі стільця. Техніка Суркіса вражає – не кожен футболіст зможе це повторити.

Це цікаво Суркіс програв декілька тисяч ексфутболісту "Динамо"

Ігор Суркіс передав естафету футболістам та тренерському штабу "Динамо".

Відео з президентом "Динамо" опублікувала його донька Яна.

Це не вперше Суркіс демонструє свої футбольні навички. Коли в Україні розпочинався карантин президент "Динамо" продемонстрував, як набиває туалетним папером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ігор Суркіс Динамо
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