Президент "Динамо" Суркіс набиває м'яч, сидячи на стільці: відео
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс запустив черговий челендж у мережі. Суркіс продемонстрував, що вміє поводитися з м'ячем.
Президент київського клубу продемонстрував, як набиває м'яч, не встаючи зі стільця. Техніка Суркіса вражає – не кожен футболіст зможе це повторити.
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Ігор Суркіс передав естафету футболістам та тренерському штабу "Динамо".
Відео з президентом "Динамо" опублікувала його донька Яна.
Це не вперше Суркіс демонструє свої футбольні навички. Коли в Україні розпочинався карантин президент "Динамо" продемонстрував, як набиває туалетним папером.
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