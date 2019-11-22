Президент "Динамо" Суркіс проїхався катком по Українській асоціації футболу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс невдоволений ситуацією навколо відношення Української асоціації футболу щодо українських збірних.

За його словами, в УАФ вважають себе причиною вдалих виступів синьо-жовтих, при цьому не поважаючи результат праці клубів і зокрема "Динамо".

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Наш клуб виховує гравців у дусі патріотизму та відданості своїй країні. Вони віддають усі сили, коли грають за збірні, ми завжди йдемо назустріч нашим українським командам, а що отримуємо у відповідь? А у відповідь представники Федерації привласнили собі заслуги і лаври після успіхів наших збірних. У Федерації на повному серйозі вважають, що це вони виховали тих же чемпіонів світу. Що це вони ростили їх із хлоп’ячого віку, лікували їхні травми і вкладали кошти в їхній розвиток,

— цитує Суркіса офіційний сайт киян.

Також президент "біло-синіх" зазначив, що після перемоги збірної України U-20 на чемпіонаті світу ніхто не подякував "Динамо" за виховання футболістів для команди. У складі національної збірної було 5 вихованців "Динамо".

"Динамо" виховує для збірних України підготовлених і мотивованих гравців, а у відповідь керівників клубу навіть не запрошують на матчі національної команди. Гаразд, не запрошують, можна і по телевізору подивитися. Але після перемоги збірної U-20 на чемпіонаті світу навіть вітання і подяку клубу за підготовлених для команди гравців не надіслати… Але я все розумію, люди дуже зайняті будівництвом футбольних полів. Такими темпами будують, що скоро не можна буде проїхати — всюди будуть одні футбольні поля. Якщо, звичайно, бюджет країни це витримає.

Ми утримуємо інфраструктуру, платимо зарплати гравцям і тренерам, створюємо максимально комфортні умови для прогресу молодих футболістів, які потім прославляють нашу країну на весь спортивний світ, а у відповідь бачимо дріб’язковість і повну відсутність поваги. Люди, які ні копійки не вклали в розвиток футболу в цій країні, а тільки заробили на ньому, уже начепили на себе медальки, виписали собі почесні грамоти, надули щоки і розповідають, яких колосальних зусиль вони доклали для успіхів наших збірних", – підсумував Ігор Суркіс.

До слова: Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)

У фінальному матчі на чемпіонаті світу в Польщі збірна України впевнено перемогла Південну Корею. На старті матчу "синьо-жовті" пропустили з пенальті, але зуміли відповісти трьома точними ударами та здобути перемогу.

Зазначимо, що у п'ятницю, 22 листопада, президенту київського "Динамо" Ігорю Суркісу виповнився 61 рік.