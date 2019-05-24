Президент "Динамо" зробив важливу заяву щодо нового тренера клубу

Президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки про те, що клуб веде перемовини з іноземним тренером, який повинен замінити Олександра Хацкевича.

Серед іноземних спеціалістів, які начебто мають прибути у Київ на переговори з "Динамо", ЗМІ називали польського фахівця Адама Навалку, а також головного тренера чеської "Славії" Їндржиха Трпишовського. У роботі в "Динамо" начебто зацікавлений швед Свен-Йоран Ерікссон.

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Також кандидатами на пост головного тренера киян з українським паспортом є спортивний директор клубу Олексій Михайличенко та Юрій Калитвинцев. Однак Ігор Суркіс запевняє, що прийме рішення щодо Олександра Хацкевича тільки після розмови з білорусом.

Не вірте чуткам. Ні з ким з них я не веду переговорів. Як я і говорив раніше, після закінчення сезону зустрінуся з Хацкевичем. Якщо він переконає мене в тому, що може боротися за трофеї в наступному сезоні, то він залишиться головним тренером,

– цитує президента "Динамо" сайт Dynamomania.com.

У середу, 22 травня, "Динамо" зіграло 30-й тур чемпіонату України проти "Шахтаря". Команди розійшлися миром у Харкові. Після матчу Олександр Хацкевич, спілкуючись з пресою, розповів, що влітку клуб планує підсилитись новими футболістами.

Контракт білоруса з "Динамо" чинний до кінця сезону. З "біло-синіми" за два роки Хацкевич виграв тільки Суперкубок УЄФА (2018).