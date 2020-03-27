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Президент Федерації баскетболу України вимагає вибачень від "Дніпра" – деталі скандалу

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Михайло Бродський / ФБУ

Федерація баскетболу України в середині березня через пандемію коронавірусу достроково завершила сезон в Суперлізі та оголосила чемпіоном лідера регулярного чемпіонату БК "Дніпро".

Директор БК "Дніпро" Юрій Продан у відповідь на це рішення розкритикував Михайла Бродського і звинуватив главу ФБУ в зриві сезону.

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Повна заява Михайла Бродського:

"Вчора в Україні продовжили карантин до 24 квітня. Днями перенесли Олімпіаду, під питанням старт наступного сезону. Для мене це абсолютно очікувані рішення, які я прогнозував ще напередодні зупинки чемпіонату України. Безпека учасників змагань і неможливість продовження чемпіонату найближчі місяці стали ключовими в запропонованому мною виконавчому комітету варіанті з припинення чемпіонату України.

Рішення про дострокове припинення чемпіонату було дійсно непростим, але єдиним вірним. Я його обдумав і виніс на виконком, мене підтримало 15 з 17-ти його членів ... Кому цікаво, був проти Раєвський, утрималася Щипакіна. Думаю, вони були просто недостатньо поінформовані про загрозу.

Протягом тижня мені пишуть гравці і функціонери, вдячні тому, що ми не ризикували їх здоров'ям і не ставили під загрозу життя тисяч баскетбольних уболівальників.

Хтось намагався висміяти це рішення, звинуватити мене і 15 членів виконкому в недалекоглядності, економії або ще якихось гріхах. Було вилито купу бруду в коментарях на сайтах і в соціальних мережах. Зараз деякі вже вибачаються.

Тепер вже нікому не смішно !? На жаль…

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Я попередньо промовив можливий сценарій з представниками всіх клубів Суперліги. Абсолютно всі вони, крім президента "Дніпра" Валерія Кондратьєва, підтримували дострокове припинення чемпіонату.

Я знаю, що це рішення Кондратьєв нещадно критикував в телефонних розмовах. А всі ці слова вилив на свою сторінку директор клубу – Юрій Продан. Упевнений, що це позиція не Продана – це позиція Кондратьєва. Продан просто рупор думок Кондратьєва. Я вважаю, він опустився до повного дна і зім'яв у своїй "гарячої мови" в одну брудну купу спортивні речі, грубі особисті образи і переповнене лихоманкою бажання продовжити чемпіонат.

Чесно, я переживу це лайно, але смердіти на інших членів баскетбольної родини, які приймали це рішення, не дозволю.

Думаю, саме час вибачатися цим людям! І вибачатися не тільки за цей конкретний випадок, а за весь бруд, який цинічно виливається на ФБУ з боку представників клубу "Дніпро".

Я чекаю публічні вибачення! ", – наводить слова Бродського офіційний сайт Федерації баскетболу України.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт БК Дніпро Баскетбол
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