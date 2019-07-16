Президент ФІФА привітав збірну України з перемогою на молодіжному чемпіонаті світу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно в листі Андрію Павелко привітав збірну України U-20 з перемогою на ЧС-2019.

Також Інфантіно висловив упевненість в яскравому майбутньому українського футболу.

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Я хотів би ще раз висловити свої найтепліші вітання вашій збірній U-20. Це, безсумнівно, результат зусиль і важкої роботи, і тому всі учасники можуть пишатися цим великим досягненням. Буду вдячний, якщо ви передасте мої поздоровлення гравцям, тренеру Олександру Петракову, адміністрації, всьому технічному і медичному персоналу, а також уболівальникам.



​Все це свідчить про дуже яскраве майбутнє і, безсумнівно, прокладе шлях до подальших успіхів. Я бажаю вам всього найкращого в майбутньому і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами найближчим часом,

– цитує Інфантіно офіційний сайт УАФ.



Лист Джанні Інфантіно / Фото: ffu.ua

Спорт 24 писав, що у вівторок, 16 липня, президент Володимир Зеленський зустрівся з футболістами збірної України U-20, які в червні виграли чемпіонат світу в Польщі. Україна вперше виграла Мундіаль.