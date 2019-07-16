Президент ФІФА привітав збірну України з перемогою на молодіжному чемпіонаті світу

106 Читать новость на русском
Джанні Інфантіно привітав збірну України
Джанні Інфантіно привітав збірну України / Фото з відкритих джерел

Президент ФІФА Джанні Інфантіно в листі Андрію Павелко привітав збірну України U-20 з перемогою на ЧС-2019.

Також Інфантіно висловив упевненість в яскравому майбутньому українського футболу.

Читайте також: Футболісти збірної України досі не отримали преміальні за перемогу на чемпіонаті світу U-20

Я хотів би ще раз висловити свої найтепліші вітання вашій збірній U-20. Це, безсумнівно, результат зусиль і важкої роботи, і тому всі учасники можуть пишатися цим великим досягненням. Буду вдячний, якщо ви передасте мої поздоровлення гравцям, тренеру Олександру Петракову, адміністрації, всьому технічному і медичному персоналу, а також уболівальникам.

​Все це свідчить про дуже яскраве майбутнє і, безсумнівно, прокладе шлях до подальших успіхів. Я бажаю вам всього найкращого в майбутньому і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами найближчим часом,
– цитує Інфантіно офіційний сайт УАФ.


Лист Джанні Інфантіно / Фото: ffu.ua

Спорт 24 писав, що у вівторок, 16 липня, президент Володимир Зеленський зустрівся з футболістами збірної України U-20, які в червні виграли чемпіонат світу в Польщі. Україна вперше виграла Мундіаль.

blog_ava
Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
сьогодні
19877
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Чемпіонат світу U-20 ФІФА
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію
сьогодні 19:00 Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію
50
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 14:00 Трансфери команд УПЛ: онлайн
8539
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 17:19 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4291
Жіночий теніс в Україні переживає пік: молоді українки підкорюють світ
сьогодні 16:31 Жіночий теніс в Україні переживає пік: молоді українки підкорюють світ
Михайло Гема 239
Селезньов і Зозуля підтримали кандидата в нардепи від "Нацкорпусу": відео
сьогодні 12:04 Селезньов і Зозуля підтримали кандидата в нардепи від "Нацкорпусу": відео
1209
Новини
Більше новин
Залиште відгук