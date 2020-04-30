Президент Франції хоче, щоб топ-ліги Європи не відновлювали футбольний сезон

Після того, як у Франції вирішили не дозволяти проводити футбольні матчі влітку, лідери країни хочуть солідарності інших держав Європи. Президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб європейські чемпіонати з футболу не були поновлені за прикладом Франції.

Як повідомляє Le Parisien, Макрон розраховує, що спільне рішення приймуть в Англії, Іспанії, Італії та Німеччині.

Читайте також Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів

Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню виступила з ініціативою двосторонніх переговорів з колегами з інших країн Європи.

Вона вже спілкувалася з міністрами Італії та Німеччини, а також повинна провести переговори з іспанським міністром.

Окремі джерела повідомляли, що Макрон особисто намагався переконати владу інших країн в необхідності дострокового завершення сезону, проте цю інформацію спростували в адміністрації президента.

28 квітня прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп повідомив, що футбольні матчі в країні не будуть проводитися до кінця літа через пандемію COVID-19.

Франція може стати другою країною після Нідерландів , де достроково завершать чемпіонат. Також до подібного кроку планує вдатися Бельгія.

Нідерландів Натомість УЄФА закликає європейські ліги не поспішати із завершенням сезону. Там заявили, що можуть не допустити клуби в єврокубки.

Очікується, що першою країною, яка відновить чемпіонат, стане Німеччина. Там прогнозують рестарт сезону вже на початку травня.

Прагнуть завершити футбольний сезон в Англії. Натомість в Італії та Іспанії, які чи не найбільше постраждали від пандемії, поки не оголосили плани щодо відновлення сезону.

Виконавчий комітет УЄФА встановив дедлайн європейським чемпіонатам для підготовки плану з відновлення сезону – 25 травня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.