Президент Франції хоче, щоб топ-ліги Європи не відновлювали футбольний сезон
Після того, як у Франції вирішили не дозволяти проводити футбольні матчі влітку, лідери країни хочуть солідарності інших держав Європи. Президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб європейські чемпіонати з футболу не були поновлені за прикладом Франції.
Як повідомляє Le Parisien, Макрон розраховує, що спільне рішення приймуть в Англії, Іспанії, Італії та Німеччині.
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Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню виступила з ініціативою двосторонніх переговорів з колегами з інших країн Європи.
Вона вже спілкувалася з міністрами Італії та Німеччини, а також повинна провести переговори з іспанським міністром.
Окремі джерела повідомляли, що Макрон особисто намагався переконати владу інших країн в необхідності дострокового завершення сезону, проте цю інформацію спростували в адміністрації президента.
28 квітня прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп повідомив, що футбольні матчі в країні не будуть проводитися до кінця літа через пандемію COVID-19.
- Франція може стати другою країною після Нідерландів, де достроково завершать чемпіонат. Також до подібного кроку планує вдатися Бельгія.
- Натомість УЄФА закликає європейські ліги не поспішати із завершенням сезону. Там заявили, що можуть не допустити клуби в єврокубки.
- Очікується, що першою країною, яка відновить чемпіонат, стане Німеччина. Там прогнозують рестарт сезону вже на початку травня.
- Прагнуть завершити футбольний сезон в Англії. Натомість в Італії та Іспанії, які чи не найбільше постраждали від пандемії, поки не оголосили плани щодо відновлення сезону.
- Виконавчий комітет УЄФА встановив дедлайн європейським чемпіонатам для підготовки плану з відновлення сезону – 25 травня.
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