Президент футбольного клубу "Інгулець" вирішив балотуватися до Верховної Ради

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Президент футбольного клубу "Інгулець" вирішив балотуватися до Верховної Ради

Президент ФК "Інгелець" Олександр Поворознюк вирішив стати народним депутатом. Він балотуватиметься по 103 одномандатному виборчому округу.

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На сайті ЦВК вказано, що Олександр Поворознюк є самовисуванцем. А одномандатний виборчий округ №103, на якому він висувається, включає місто Олександрія, а також Долинський, Олександрійський, Петрівський, Устинівський райони Кіровоградської області.

Варто нагадати, що Олександр Поворознюк є генеральним директором ТОВ "Агрофірма П’ятихатська" та президентом футбольного клубу "Інгулець". У 2019 році команда, яка представляє Першу лігу, сенсаційно дійшла до фіналу Кубка України.

"Я твердо вирішив йти в народні депутати, тому що у мене є знання і досвід в будівництві з нуля агрофірми "П'ятихатська", футбольного клубу "Інгулець" та багатьох інших речей. Я думаю, що своїм прикладом ми покажемо, як потрібно працювати в країні. Я туди йду не для того, щоб сховатися в парламенті, я буду першим, хто проголосує за зняття депутатської недоторканності. Я хочу прийти туди, щоб мені не було соромно перед моєю мамою, якій я пропоную гроші, а вона їх не хоче брати. Вона каже, що 44 роки пропрацювала дояркою, і держава повинна платити справедливу пенсію. Де ця справедлива пенсія? Таке відчуття, що у наших депутатів немає батьків, і ніхто з них не працював на такій важкій роботі, як моя мама. Я ніколи в житті не боровся за владу, завжди боровся тільки за справедливість. Іду до Верховної Ради, щоб домогтися справедливого рівня життя, щоб всі жили більш-менш однаково", – сказав Поворознюк.

Дізнайтеся більше про Поворознюка та ФК "Інгулець": Як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

До слова: Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість

Основні дати парламентських виборів-2019: інфографіка

 

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Теги: Футбол Спорт Парламентські вибори 2019
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