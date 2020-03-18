Президент "Інгульця" готовий допомогти хворим на коронавірус, але не всім

Після спалаху коронавірусу та оголошення карантину в Україні, багато хто зголосився допомогти. Не стоїть осторонь і президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк

На офіційному сайті клубу опубліковане повідомлення про підтримку, яку готовий надати Олександр Поворознюк. Однак вона обмежуватиметься лише жителями Петрівського району, що в Кіровоградській області.

"У разі захворювання на коронавірус мешканців Петрівського району, Олександр Поворознюк готовий надати фінансову та будь-яку іншу підтримку, як хворим, так і медичним закладам Петрового та Володимирівки", – йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що станом на 18 березня 2020 року жодного випадку коронавірусної інфекції у Петрівському районі не зафіксовано.

Що варто знати про поширення коронавірусу в України та боротьбу з ним

Станом на 18 березня в Україні підтверджено 14 позитивних результатів на коронавірус Covid-19 . У Чернівецькій області 10 хворих, в Житомирській – 1, у Київській області – 1 та в Києві – 2 підтверджених випадки.

Серед них, на жаль, – 2 летальних. Померла 71-річна жінка з Житомирщини, яка приїхала нещодавно з Польщі, та 33-річна жителька Буковини . Остання мала декілька хронічних хвороб і лікувалася протягом тривалого часу.

Серед інфікованих Covid-19 в Україні є маленькі діти. Одному хворому 10 років, другому – рік і десять місяців, третій дитині всього шість місяців. Усіх їх лікують у Чернівцях.

Коронавірус виявили і в народного депутата Сергія Шахова

Першим про підтримку в боротьбі з коронавірусом оголосили співзасновники "Нової Пошти". Вони виділили 25 мільйонів гривень.

гривень. Згодом до фінансової підтримки долучився і футбольний клуб "Ворскла" (входить в групу компаній Ferrexpo мільярдера Костянтина Жеваго).

Власники "Компанії Ензим" та "Кормотех", львів'яни Олена Вовк та Ростислав Вовк долучились до ініціативи допомогти лікарням і закупляють обладнання та медичні матеріали на суму 4 мільйони гривень для кількох лікарень Львівщини.

Один мільйон гривень виділив на лікарні і Святослав Вакарчук.

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