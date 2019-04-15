Президент "Інгульця" пригрозив не випустити команду на матч півфіналу Кубка України

У середу, 17 квітня, відбудуться матчі 1/2 фіналу кубка України. серед них і гра між "Інгульцем" з селища Петрове та луганською "Зорею". Але матч може і не відбутися.

Про це заявив президент "Інгульця" Олександр Поворознюк у коментарі виданню "Сегодня".

"Тільки тут, без варіантів. Дуже хочемо подарувати свято землякам. Скажу чесно, якщо мені заборонять грати в Петровому, команда не вийде на гру. Ну, навіщо кудись переносити?", – заявив Поворознюк.

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При цьому він визнає, що є проблеми з проведенням матчу в Петровому. Мова йде про освітлення на стадіоні. на сайті "Інгульця" вказано, що матч розпочнеться о 16:00.

Варто нагадати, що матч 1/4 фіналу Кубка України проти львівських "Карпат" "Інгулець" провів на стадіоні "Ніка" в "Олександрії. Як заявив Олександр Поворознюк, це було зроблено лише заради безпеки глядачів. І через львівських уболівальників.

"Виключно через фанатів "Карпат". У нас все було готово для проведення гри в Петровому, але поліція мене попросила про перенесення. Сказали, що їм простіше буде приборкати приїжджих фанатів в Олександрії. А у "Зорі" уболівальники ніби адекватні, скільки б їх не приїхало, думаю, буде все нормально. У плані безпеки все продумано, все чітко. Стадіон у нас чудовий, газон взагалі винятковий, тому грати буде в задоволення", – заявив Поворознюк.

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Переможець матчу "Інгулець" – "Зоря" зіграє у фіналі Кубка України.