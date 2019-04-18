Президент "Інгульця" заплатив неймовірні призові футболістам за вихід у фінал Кубка України

"Інгулець" переписав футбольну історію України. Команда з Першої ліги, яка представляє селище Петрове, вийшла у фінал Кубка України.

У півфіналі "Інгулець" обіграв луганську "Зорю" 2:1. І став першим клубом, який представляє Першу лігу, що вийшов у фінал Кубка України.

Подивіться відео, як "Інгулець" сенсаційно переміг "Зорю" і зіграє у фіналі Кубка України

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк теж після перемоги не стримував емоції.

"Ми шалено раді виходу в фінал. Футболісти вписали свої імена в історію клубу і Кубка. Переповнюють емоції, ми ще навіть не усвідомлюємо до кінця, що ми змогли зробити. Всі дуже раді, включаючи керівництво і президента. Ми потрапили в казку. Преміальні за перемогу? Увійшов президент і озвучив преміальні, мільйон гривень. Ми розуміємо, що для Прем'єр-ліги, можливо, це не велика сума, але для нас просто величезна", – сказав тренер "Інгульця" Сергій Лавриненко.

До слова: Фанати "Інгульця" вибігли на поле після перемоги команди у півфіналі Кубка України