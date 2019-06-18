Президент клубу побив арбітра під час футбольного матчу: відео

Скандалом закінчився футбольний матч На Львівщині. Там у місцевому чемпіонаті президент футбольного клубу вдарив арбітра матчу.

Інцидент трапився у неділю, 16 червня, у матчі між "Феніксом-Стефано" та "Мостиська". У другому таймі господарі поля вийшли вперед. А футболіст гостей Максим Козирєв отримав жовту картку. Між ним та арбітром зустрічі виникла суперечка, після чого гравець штовхнув суддю. За це він одразу отримав червону картку.

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В інцидент втрутився і президент футбольного клубу "Мостиська" Андрій Шагало. Він вдарив кулаком арбітра під час цієї суперечки. І теж отримав червону картку.

Матч так і не було дограно. "Мостиська" відмовилися продовжувати матч. Тепер долю цього протистояння вирішуватиме Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу Львівської області.