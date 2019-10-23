Президент "Львова" прокоментував інформацію про припинення існування клубу

139 Читать новость на русском
Президент "Львова" прокоментував інформацію про припинення існування клубу
Президент "Львова" прокоментував інформацію про припинення існування клубу / pfclviv.com

Президент ПФК "Львів" Богдан Копитко звернувся до вболівальників команди через інформацію про те, що клуб може припинити існування. Копитко спростовує чутки.

"Одні пишуть, що це станеться зимою, інші – в кінці чемпіонату. Прошу не писати нісенітниці, адже з упевненістю заявляю: клуб існував, існує і буде існувати!", – цитує Копитка сайт "Львова".

Читайте також: ФК "Львів" офіційно отримав нового тренера

У своєму зверненні президент львів'ян заявив, що не знає "кому вигідно подавати неправдиву інформацію та вводити вболівальників в оману".

Також Копитко прокоментував те, що клуб переживає не найкращі часи. "Львів" перебуває на дні турнірної таблиці чемпіонату України.

Ми щиро хочемо реабілітуватись перед своїми вболівальниками, адже потроху знаходимо свою гру та прогресуємо. Ми станемо сильнішими з вашою підтримкою. Всі перемоги ще попереду, ми не раз демонстрували, що "Львів" – це команда з характером, і ми ще неодноразово це докажемо,
– резюмував Копитко.

Інформацію про припинення існування клубу у травні 2019 року озвучив журналіст Ігор Циганик. У жовтні "ТаТоТаке" повідомило, що "Львів" може зникнути до зими.

Після останнього матчу проти "Карпат" гравці "Львова" не надто стримували емоцій. У роздягалці команди виникла словесна перепалка. Найбільше та найголосніше свої емоції висловлював капітан команди Борзенко та воротар Сарнавський.

blog_ava
Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
сьогодні
7986
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Львів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:44 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1953
Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
22 жовтня 17:50 Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
Станіслав Безушко 662
Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
сьогодні 09:27 Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
Ігор Саджениця 769
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
сьогодні 07:35 Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
Ігор Саджениця 2069
Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
22 жовтня 23:52 Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
Михайло Гема 688
Новини
Більше новин
Залиште відгук