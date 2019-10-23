Президент "Львова" прокоментував інформацію про припинення існування клубу

Президент ПФК "Львів" Богдан Копитко звернувся до вболівальників команди через інформацію про те, що клуб може припинити існування. Копитко спростовує чутки.

"Одні пишуть, що це станеться зимою, інші – в кінці чемпіонату. Прошу не писати нісенітниці, адже з упевненістю заявляю: клуб існував, існує і буде існувати!", – цитує Копитка сайт "Львова".

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У своєму зверненні президент львів'ян заявив, що не знає "кому вигідно подавати неправдиву інформацію та вводити вболівальників в оману".

Також Копитко прокоментував те, що клуб переживає не найкращі часи. "Львів" перебуває на дні турнірної таблиці чемпіонату України.

Ми щиро хочемо реабілітуватись перед своїми вболівальниками, адже потроху знаходимо свою гру та прогресуємо. Ми станемо сильнішими з вашою підтримкою. Всі перемоги ще попереду, ми не раз демонстрували, що "Львів" – це команда з характером, і ми ще неодноразово це докажемо,

– резюмував Копитко.

Інформацію про припинення існування клубу у травні 2019 року озвучив журналіст Ігор Циганик. У жовтні "ТаТоТаке" повідомило, що "Львів" може зникнути до зими.

Після останнього матчу проти "Карпат" гравці "Львова" не надто стримували емоцій. У роздягалці команди виникла словесна перепалка. Найбільше та найголосніше свої емоції висловлював капітан команди Борзенко та воротар Сарнавський.