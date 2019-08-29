Президент "Роми" схвалив трансфер лідера "Шахтаря"

135 Читать новость на русском
Тайсон
Тайсон / ФК "Шахтар"

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека провів зустріч з президентом клубу Джеймсом Паллоттою.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Читайте також: "Шахтар" прогнозовано познущався з "Маріуполя" й відсвяткував 150-річчя Донецька: відео

На ній португальський наставник зміг переконати керівника в тому, що покупка Тайсона необхідна римському клубу. Технічний директор клубу найближчим часом почне переговори з "Шахтарем", щоб постаратися прийти до спільної згоди.

Раніше керівник "вовків" не горів бажанням погоджуватися на вимоги "Шахтаря", однак особиста розмова з Паулу Фонсекою змінила його думку.

Раніше агент Тайсона підтвердив інтерес "Роми" до бразильця і заявив, що угода може відбутися вже на цьому тижні. "Шахтар" готовий продати півзахисника за 30 мільйонів євро. Трансферне вікно в Серії А закривається 2 вересня.

Днями сам Тайсон натякнув на можливий перехід у "Рому", опублікувавши в своєму Instagram пост такого змісту: "Дозвольте мені піти. Дякую Богу за все".

Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це

Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з гірниками діє до 2021 року.

У нинішньому сезоні 31-річний вінгер провів 5 матчів за "Шахтар", відзначившись 2 голами і 4 результативними передачами.

blog_ava
Варення з абрикосів: три легкі рецепти приготування
сьогодні
18557
Теги: Футбол Спорт Шахтар Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
28 серпня 14:20 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 630
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13364
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8396
Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
сьогодні 10:31 Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
3851
Натовпи фанатів та овації: відкрите тренування Ломаченка перед боєм з Кемпбеллом (відео)
сьогодні 09:42 Натовпи фанатів та овації: відкрите тренування Ломаченка перед боєм з Кемпбеллом (відео)
1170
Новини
Більше новин
Залиште відгук