Президент "Роми" схвалив трансфер лідера "Шахтаря"

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека провів зустріч з президентом клубу Джеймсом Паллоттою.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

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На ній португальський наставник зміг переконати керівника в тому, що покупка Тайсона необхідна римському клубу. Технічний директор клубу найближчим часом почне переговори з "Шахтарем", щоб постаратися прийти до спільної згоди.

Раніше керівник "вовків" не горів бажанням погоджуватися на вимоги "Шахтаря", однак особиста розмова з Паулу Фонсекою змінила його думку.

Раніше агент Тайсона підтвердив інтерес "Роми" до бразильця і заявив, що угода може відбутися вже на цьому тижні. "Шахтар" готовий продати півзахисника за 30 мільйонів євро. Трансферне вікно в Серії А закривається 2 вересня.

Днями сам Тайсон натякнув на можливий перехід у "Рому", опублікувавши в своєму Instagram пост такого змісту: "Дозвольте мені піти. Дякую Богу за все".

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Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з гірниками діє до 2021 року.

У нинішньому сезоні 31-річний вінгер провів 5 матчів за "Шахтар", відзначившись 2 голами і 4 результативними передачами.