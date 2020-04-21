Президент "Руху": Бази "Шахтаря" та "Динамо" і поряд не стоять з тією, яку будуємо ми

Президент львівського футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський розповів про концепцію грандіозного інфраструктурного будівництва біля Львова – спорудження унікальної футбольної академії у Винниках.

Про це він сказав у інтерв'ю на Youtube-каналі "Вацко Live".

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Завтра у нас буде презентація академії, де всі побачать, що це за диво таке. Не ображаючи "Шахтар" і "Динамо", я думаю, їхні дві бази разом узяті і поряд не стоять з тією, яку будуємо ми. У нас буде 10 полів, два з них – штучні. Ще одне штучне поле буде в манежі. Поля будуть гібридними, такими, як на "Арені Львів", тільки двох видів. Одні будуть на дренажі з піском, а інші можна буде підігрівати на спеціальних подушках за допомогою теплого повітря.

"У нас стоять сонячні батареї, є озеро на 8 гектарів. Басейн – 2600 квадратних метрів. Спортзал, тренажерні зали, СПА. Це вже все побудовано. Криза трохи поламала наші плани, але я думаю, до кінця наступного року ми все відкриємо", – розповів Григорій Козловський.

За підсумками 19 турів "Рух" лідирує в Першій лізі, випереджаючи другу "Волинь" на одне очко.

Початок весняної частини чемпіонату було відкладено на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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