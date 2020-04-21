Президент "Руху" показав будівництво унікальної спортивної бази – в Україні немає аналогів
Президент і власник львівського футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський зробив візуальну презентацію новітньої бази для клубу.
На Youtube-каналі ФК "Рух" вийшов презентаційний ролик про новий футбольний об'єкт в Україні. Судячи з відео, аналогів подібного роду об'єктів немає не тільки в Україні, а й, може, у всьому світі.
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На території бази розмістяться 8 полів. Всі – з освітленням, автополивом і необхідною інфраструктурою. Мінімум два поля – з підігрівом. Манеж з трибунами на 5 тисяч глядачів, гімнастичні і тренажерні зали, зали для єдиноборств, СПА, відновлювальний центр, басейни, а також медична лабораторія. І головне – гірськолижні підйомники і пляжні зони на спеціально створеному озері, яке буде захищене найсучаснішими технологіями.
Візуалізація бази ФК "Рух" / Фото: Скріншот
За словами Григорія Козловського, орієнтовні терміни здачі об'єкта в експлуатацію - кінець 2021-го року.
Також бізнесмен робив акцент, що новий об'єкт буде краще, ніж бази "Динамо" і "Шахтаря".
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