Президент "Руху" показав будівництво унікальної спортивної бази – в Україні немає аналогів

Президент і власник львівського футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський зробив візуальну презентацію новітньої бази для клубу.

На Youtube-каналі ФК "Рух" вийшов презентаційний ролик про новий футбольний об'єкт в Україні. Судячи з відео, аналогів подібного роду об'єктів немає не тільки в Україні, а й, може, у всьому світі.

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На території бази розмістяться 8 полів. Всі – з освітленням, автополивом і необхідною інфраструктурою. Мінімум два поля – з підігрівом. Манеж з трибунами на 5 тисяч глядачів, гімнастичні і тренажерні зали, зали для єдиноборств, СПА, відновлювальний центр, басейни, а також медична лабораторія. І головне – гірськолижні підйомники і пляжні зони на спеціально створеному озері, яке буде захищене найсучаснішими технологіями.



Візуалізація бази ФК "Рух" / Фото: Скріншот

За словами Григорія Козловського, орієнтовні терміни здачі об'єкта в експлуатацію - кінець 2021-го року.

Також бізнесмен робив акцент, що новий об'єкт буде краще, ніж бази "Динамо" і "Шахтаря".

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