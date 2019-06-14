Президент "Торонто" після перемоги команди в НБА побився з поліцією: відео

Президент баскетбольного клубу "Торонто" Масаї Уджірі потрапив у скандал. Після 6-го матчу фінальної серії "Торонто" – "Голден Стейт" у нього виник конфлікт з правоохоронцями.

Після того, як "Торонто" здобув перемогу та офіційно виграв плей-офф НБА, поліцейські не пускали президента клубу на майданчик.

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Уджірі попрямував на майданчик відразу після сирени. Не побачивши у нього акредитації, поліцейський закрив йому прохід.

Як повідомляє NBC Bay Area, Уджірі відштовхнув працівника правопорядку й навіть вдарив його в обличчя. У поліції не стали називати ім'я співробітника "Репторс", який брав участь в інциденті.

Проте свідки стверджують, що це був саме Уджірі. Президент "Торонто" не був затриманий, але очікується, що окружний прокурор відкриє справу у зв'язку з інцидентом.

Канадський "Торонто Репторс" сенсаційно став чемпіоном НБА. Шостий матч "Торонто" виграв у напруженій боротьбі з рахунком 110:114.

За 8 секунд до кінця матчу "Торонто" був попереду на одне очко (110:111), і лідер "Голден Стейт" Стефен Керрі наважився на триочковий кидок. Але не влучив. Після цього гості набрали ще три очки та виграли цей матч. А з ним і фінальну серію.

"Торонто" вперше в історії став чемпіоном НБА. Клуб було засновано у 1995 році.