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Президент УАФ анонсував будівництво бази для збірної України з футболу

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Андрій Павелко / Фото з відкритих джерел

Президент УАФ Андрій Павелко анонсував початок проектних робіт по зведенню в селі Княжичі Київської області бази для молодіжних та національної збірних України.

Слова Павелок наводить сайт Української асоціації футболу.

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Уже в травні ми презентуємо проєкт робіт з будівництва в Княжичах бази для молодіжної та національної збірних України, куди буде прагнути потрапити кожен хлопчисько і кожна дівчинка. Адже це мрія кожного з них. І на цей проєкт ми покладаємо великі надії,
– сказав Павелко.

Також Павелко відзначив потужний розвиток футбольної інфраструктури в Київській області протягом останніх років, а це поява близько 100 нових майданчиків і 10-ти повнорозмірних полів.

Спорт24 писав, що тренувальною базою збірної України на час чемпіонату Європи стане стадіон в місті Волунтарі. Місто Волунтарі розташоване біля Бухаресту, де "синьо-жовті" зіграють два матчі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
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