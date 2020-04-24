24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Президент УАФ назвав умови, через які сезон в Україні може завершитися достроково

- Читать новость на русском
Андрій Павелко
Андрій Павелко / ТК "Футбол"

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко назвав кілька умов, через які цей сезон може бути не дограним.

У своєму Facebook керманич українського футболу написав, що переможці визначатимуться за спортивним принципом.

До теми Відновлення УПЛ: з'явився календар матчів

Чемпіонат та Кубок України треба дограти, як мають бути дограні всі матчі чемпіонатів інших європейських асоціацій. Такою була й залишається позиція виконкому УЄФА. Переможці національних клубних змагань та учасники єврокубків від України визначатимуться за спортивним принципом – це пріоритет №1! Перешкодити завершенню чемпіонату УПЛ та розіграшу Кубка України може лише продовження урядом дії рішення про неможливість проведення футбольних змагань або непереборні економічні труднощі,
– заявив Павелко.

  • Через пандемію коронавірусу всі європейські першості були припинені, крім чемпіонату Білорусі.
  • Також УЄФА відстрочив відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін. Крім того, Євро-2020 було перенесено на 2021 рік.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кар'єрі Уайлдера кінець: президент WBC оцінив шанси американця виграти у Ф'юрі
сьогодні , 12:28 Кар'єрі Уайлдера кінець: президент WBC оцінив шанси американця виграти у Ф'юрі
Михайло Гема
Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
23 квітня , 19:22 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема