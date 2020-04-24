Президент УАФ назвав умови, через які сезон в Україні може завершитися достроково

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко назвав кілька умов, через які цей сезон може бути не дограним.

У своєму Facebook керманич українського футболу написав, що переможці визначатимуться за спортивним принципом.

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Чемпіонат та Кубок України треба дограти, як мають бути дограні всі матчі чемпіонатів інших європейських асоціацій. Такою була й залишається позиція виконкому УЄФА. Переможці національних клубних змагань та учасники єврокубків від України визначатимуться за спортивним принципом – це пріоритет №1! Перешкодити завершенню чемпіонату УПЛ та розіграшу Кубка України може лише продовження урядом дії рішення про неможливість проведення футбольних змагань або непереборні економічні труднощі,

– заявив Павелко.

Через пандемію коронавірусу всі європейські першості були припинені, крім чемпіонату Білорусі.

Також УЄФА відстрочив відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін. Крім того, Євро-2020 було перенесено на 2021 рік.

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