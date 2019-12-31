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Президент УАФ привітав Україну з новим роком, виділивши головні здобутки нашого футболу у 2019

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Андрій Павелко

Президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко підвів підсумки 2019 року, назвавши його найяскравішим за всю історію українського футболу.

Про це Андрій Павелко заявив у своєму новорічному привітанні, розміщеному на сторінці асоціації в соціальній мережі Facebook.

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Павелко виділив головні здобутки вітчизняного футболу – перемога на чемпіонаті світу U-20, впевнений вихід до фінальної стадії Євро-2020, впровадження системи VAR та чимало інших. Президент УАФ завершив свій виступ вітаннями і закликом до українців:

Браття, давайте будемо патріотами, давайте любити нашу країну і наш футбол та радіти його успіхам разом. Будьмо єдиними, будьмо сильними, будьмо дружніми, з Новим роком!

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу
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