Президент УЄФА приїхав в Україну: обговорили проведення чемпіонату світу та Суперкубку УЄФА

У Будинку футболу відбулася зустріч президента УЄФА Александера Чеферіна з керівництвом Української асоціації футболу на чолі з її президентом Андрієм Павелком. Також на зустрічі 5-го вересня був президент НОК України Сергій Бубка та легенди українського футболу.

Учасники зустрічі обговорили перспективи проведення в Україні чемпіонату світу з футболу серед збірних U-17 або U-20, матчу за Суперкубок УЄФА чи фіналу Ліги Європи, організацію в Києві одного з найближчих Конгресів УЄФА, а також проєкт будівництва першої в історії України бази для національних збірних.

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За словами Чеферіна, ініціатива УАФ щодо організації континентальної першості серед легенд європейського футболу стане предметом обговорення в УЄФА найближчим часом.



​Фото: ffu.ua

Також президент УЄФА оцінив перспективи проведення в Україні матчу за Суперкубок УЄФА або фіналу Ліги Європи.

В УЄФА діє практика, відповідно до якої перемогу отримує та заявка, яка буде найкращою. Якщо ви розбудовуєте інфраструктуру, то матимете можливість провести турніри великого значення. Ваша робота з розбудови спортивної інфраструктури та розвитку масового футболу досягла певних успіхів. Але не менш важливим є те, що в України є чудовий лобіст у Виконавчому комітеті УЄФА – Андрій Павелко. Це дуже сильний представник!,

– сказав Чеферін.



Фото: ffu.ua

У 2018 році Київ вже проводив фінал Ліги чемпіонів. Мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль" (3:1). Також Україна має досвід проведення чемпіонату Європи 2012 року.