Президент УЄФА розповів, яким буде футбол після пандемії COVID-19

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про терміни та формат завершення футбольного сезону 2019/2020. Наразі всі футбольні ліги Європи, окрім білоруської, призупинені через пандемію коронавірусу.

В інтерв'ю Corriere della Sera Чеферін заявив, що УЄФА дозволить лігам проводити ігри без глядачів, аби дограти чемпіонати.

На думку Чеферіна, краще грати за порожніх трибун, аніж не грати взагалі.

До речі "Шахтар" – "Вольфсбург": з'явилася дата поєдинку Ліги Європи

"Пріоритетом є здоров'я уболівальників, гравців і менеджерів. Я оптиміст, я вважаю, що є варіанти, які дозволять нам відновити чемпіонати і кубки і завершити їх.

Можливо, нам доведеться почати грати без глядачів, але найголовніше, я думаю, це проводити матчі. У важкі часи, як нинішні, це принесло б людям щастя і певне почуття нормальності, навіть якщо футбол буде тільки по телевізору", – сказав президент УЄФА.

За словами Чеферіна, на цей момент рано говорити про дострокове завершення сезону, як у деяких інших видах спорту.

Він стверджує, що наразі немає конкретних термінів завершення сезону 2019/2020 та фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Президент УЄФА підтримує думку, що люди частково боятимуться ходити на стадіони, коли пандемія завершиться. Втім, він впевнений, що рано чи пізно вболівальники повернуться на стадіони.

До речі УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи

На запитання про санкції щодо Бельгії, яка планує достроково визначити чемпіона, Чеферін заявив, що цим питанням займеться Виконавчий комітет.

Як відомо, раніше Чеферін пригрозив не допустити бельгійські клуби в єврокубки, якщо тамтешній чемпіонат не буде дограний.

Щодо матчів національних збірних, то Чеферін вважає, що вони відбудуться вже у вересні 2020 року.

Матчі плей-офф кваліфікації на Євро-2020 та спаринги національних збірних були перенесені на червень. Однак уже відомо, що поєдинки не відбудуться у зазначені терміни.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.