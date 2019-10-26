Президент WBC пояснив, чому Ломаченко став "франчайзинговим" чемпіоном
Президент WBC Маурісіо Сулейман пояснив, чому організація прийняла рішення зробити Василя Ломаченка "франчайзинговим" чемпіоном. Цей статус український боксер отримав 24 жовтня.
Василь став "франчайзинговим" чемпіоном за версією WBC у легкій вазі. Через це американець Девін Хейні переведений зі статусу "тимчасового" чемпіона в повноцінного. Українець став тільки другим боксером, якого WBC наділила цим статусом. Першим був Сауль Альварес.
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Ломаченко – чемпіон світу за версією WBC. Франчайзинговий чемпіон – наша нова концепція. Вона створена для того, щоб боксери з видатними заслугами могли проводити бої проти інших чемпіонів як у своїй, так і в інших вагових категоріях,
– розповів Сулейман для Boxing News 24.
Що таке "франчайзинговий чемпіон"?
Це не новий пояс і не новий чемпіонат. Це позначення бійця за досить специфічним критеріям – легендарного чемпіона декількох вагових категорій. Першим "франчайзинговим чемпіоном" було названо Сауля Альвареса.
Франшиза – це позначення, яке не підлягає передачі. Якщо інший боксер переможе "франчайзингового чемпіона", то він не станете ним. "Франчайзинговим чемпіоном" може стати елітний боєць, який відіграє важливу роль у боксі. Цей статус надає боксерська рада WBC. У кожному поєдинку боксер представляє організацію.
Після закінчення кар'єри "франчайзинговий" чемпіон стає "почесним" чемпіоном WBC. Також рада буде погоджувати кожного опонента такого боксера з його промоутером.