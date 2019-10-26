Президент WBC пояснив, чому Ломаченко став "франчайзинговим" чемпіоном

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingnews24.com

Президент WBC Маурісіо Сулейман пояснив, чому організація прийняла рішення зробити Василя Ломаченка "франчайзинговим" чемпіоном. Цей статус український боксер отримав 24 жовтня.

Василь став "франчайзинговим" чемпіоном за версією WBC у легкій вазі. Через це американець Девін Хейні переведений зі статусу "тимчасового" чемпіона в повноцінного. Українець став тільки другим боксером, якого WBC наділила цим статусом. Першим був Сауль Альварес.

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Ломаченко – чемпіон світу за версією WBC. Франчайзинговий чемпіон – наша нова концепція. Вона створена для того, щоб боксери з видатними заслугами могли проводити бої проти інших чемпіонів як у своїй, так і в інших вагових категоріях,
– розповів Сулейман для Boxing News 24.

Що таке "франчайзинговий чемпіон"?

Це не новий пояс і не новий чемпіонат. Це позначення бійця за досить специфічним критеріям – легендарного чемпіона декількох вагових категорій. Першим "франчайзинговим чемпіоном" було названо Сауля Альвареса.

Франшиза – це позначення, яке не підлягає передачі. Якщо інший боксер переможе "франчайзингового чемпіона", то він не станете ним. "Франчайзинговим чемпіоном" може стати елітний боєць, який відіграє важливу роль у боксі. Цей статус надає боксерська рада WBC. У кожному поєдинку боксер представляє організацію.

Після закінчення кар'єри "франчайзинговий" чемпіон стає "почесним" чемпіоном WBC. Також рада буде погоджувати кожного опонента такого боксера з його промоутером.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Василь Ломаченко
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