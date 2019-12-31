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Президент "Зорі" поставив амбітні цілі на новий рік перед командою

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ФК "Зоря"

Президент "Зорі" Євген Геллер розповів про прогрес луганського клубу.

Геллер в зверненні до вболівальників на офіційному сайті клубу заявив, що команда буде боротися за срібло Прем'єр-ліги.

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У Зорі відбулася зміна головного тренера, що стало переломним моментом у розвитку команди. Новий погляд, амбіції і прагнення до ще не підкорених висот дають нам стимул для досягнень. Сміливо можна говорити, що наша команда побореться не тільки за третє, а й за друге місце в турнірній таблиці,
– йдеться у зверненні.

На сьогоднішній день "Зоря" займає третє місце, відстаючи на два очка від йде другим "Динамо".

У першому матчі після відновлення Прем'єр-ліги луганчани зіграють з "Маріуполем". Зустріч відбудеться 22 лютого.

Другу частину чемпіонату команда Віктора Скрипника почне вже без нападника Назарія Русина, якого відкликало з оренди "Динамо". Після закінчення сезону в Київ також повернуться захисник Олександр Тимчик і хавбек Богдан Лєднєв.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Зоря
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