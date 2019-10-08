Президента клубу Першої ліги можуть довічно відсторонити від футболу за лайливу образу арбітра

Президенту львівського "Руху" Григорію Козловському не вдасться уникнути покарання за образу арбітру після Кубкового матчу "Рух" – "Маріуполь" (0:1), який відбувся 2-го жовтня у Львові.

Одразу після поєдинку Козловським у інтерв’ю ЗМІ зазначив наступне: "Я поважаю "Маріуполь". Я прошу вибачення, але сьогодні всі люди в один голос на стадіоні кричали – суддя п…рас. Знаєте, мені, як президенту важко погодитися, але реально він – п…рас", повідомляє Sport Arena.

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Згідно з Дисциплінарними правилами УАФ на подібні висловлювання у ЗМІ має реагувати безпосередньо КДК, і зараз дисциплінарний орган збирає всю інформацію, готуючи матеріали для прийняття рішення.

Також за інформацією видання, за цей вчинок його можуть покарати аж до довічного відсторонення від футболу і значним штрафом. Нагадаємо, Микола Павлов за схожі висловлювання свого часу отримав два роки дискваліфікації.

Козловський не вперше потрапляє у фокус дисциплінарних органів. У 2016 за погрозу арбітрам також після Кубкового матчу проти столичного "Арсенала" він отримав рік бану, який згодом апеляційний комітет скоротив уполовину.

Трохи більш як за рік Козловський кілька разів вибігав на поле під час поєдинку з "Жемчужиною", зупинив гру, перебував у зонах, де заборонено, на підвищених тонах спілкувався з арбітрами та гравцями команди-суперниці, за що отримав два роки дискваліфікації як рецидивіст.